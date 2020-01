Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) In Oranienburg war er bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Wer vom "Tchibo-Mann sprach, wusste, dass kann nur Michael Wilde sein, der 21 Jahre lang zunächst die Eduscho-, später die Tchibo-Filiale an der Bernauer Straße mit Freude führte. Jetzt ist der gebürtige Berliner nach schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren in Oranienburg gestorben.

"Er war absolut zuverlässig, in geschäftlichen Dingen sehr akribisch und stets engagiert, wenn es um die Belange der Einzelhändler in der Stadt ging", sagt Andreas Wiersma, langjähriger Vorsitzender der City Gemeinschaft Oranienburg (CGO). Michael Wilde sei immer ein guter und hilfsbereiter Mitstreiter gewesen und auch ein persönlicher Freund. Der Kontakt sei zwar spärlicher geworden, nachdem Wilde im Dezember 2015 seine Geschäfte in Oranienburg und Neuruppin aufgab, räumt Wiersma ein.

"Als wir zu Beginn dieses Jahres telefonierten, sagte Michael nur, wenn du mich noch mal sehen willst, musst du dich beeilen", erzählt Wiersma. An diesem Wochenende wollte der Optikermeister Wilde eigentlich besuchen. "Ich bin tieftraurig, dass ich das nun nicht mehr geschafft habe", sagt Andreas Wiersma. Tief betroffen vom Tod Michael Wildes zeigten sich auch Christiane Podkowa, die Vorsitzende der CGO, und Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn.