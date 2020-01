Bei so viel Auswahl, muss man länger bleiben: Joachim Schröder (l) probiert am Stand der Klosterfelder Senfmühle verschiedene Sorten und wird dabei von den Verkäufern Carolina Trautmann und Thomas Hentschel unterstützt. © Foto: Wolfgang Rakitin

Amy Walker

Berlin/Bernau Auf der Grünen Woche wird hauptsächlich eines getan: reichlich gegessen und getrunken. Von Stand zu Stand drücken sich die Menschenmassen, an jeder Ecke soll es etwas Köstliches, etwas Ungewöhnliches oder etwas Traditionelles geben. Viel anders ist es auch nicht in der Brandenburg Halle 21a, wo sich auch in diesem Jahr ein Grüppchen aus dem Barnimer Land zusammengefunden hat. Es ist am Gemeinschaftsstand der Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft (Wito) – denn die knapp 4000 Euro Standgebühren für ein eigenes Plätzchen kann sich nicht jeder leisten. "Für uns ist das natürlich auch ganz toll, wenn wir die ganze Bandbreite des Barnim vorstellen können", sagt Sabine Grassow von der Wito.

Besuch aus ganz Deutschland

Zum ersten Mal dabei sind Babette und Karsten Hübner aus Danewitz, deren Hofladen ökologische Lebensmittel produziert und verkauft. Um kurz nach zehn Uhr haben sich die ersten Besucher am Stand der Hübners versammelt. "Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, seit 2005 besuchen wir jedes Jahr die Grüne Woche", sagt Hatto Tribanek, der mit seinen Kumpels bei den Hübners steht und eine "Mini-Schlachteplatte" kostet. "Das schmeckt sehr gut hier, ist gut gewürzt. Ich würde sagen zehn von zehn Punkten", schlussfolgert der Mann. Neben der Fleischprobe gibt es bei den Hübners Schmalz, Marmelade und Grünkohleintopf – alles vom eigenen Hof, versteht sich. "Für uns ist das hier schon eine schöne Gelegenheit, mit den Kunden zu sprechen und ihnen zu zeigen, wie echtes Bio-Fleisch aussieht", sagt Babette Hübner.

Nebenan sind die Kollegen von der Klosterfelder Senfmühle, die mit ihren 36 verschiedenen Senfsorten einen beeindruckenden kleinen Stand vorzeigen können. Sie sind bereits zum 15. Mal auf der Messe, für sie geht es hier nicht nur um den Verbraucher selbst. "Wir kommen hier auch mit den Großkunden, also den Supermarktketten, in Kontakt", erzählt Carolina Trautmann. Kassenschlager bei den Klosterfeldern sind der "Scharfe Boris" und der "Wandlitzer Mostrich", so Trautmann.

Gutes wird belohnt

Ähnliches beschreibt auch Reinhard Manger von Lobetaler Bio: "Früher war das nicht so, aber heutzutage kommen Kaufland, Netto, Edeka und so weiter hier vorbei. Das ist wirklich besser geworden." Die Molkerei hat dieses Mal zwei neue Produkte dabei: Mango-Vanille Joghurt und "Qurt". "Das ist eine Kombination aus Quark und Joghurt", erklärt Manger. Scheinbar kommt die Erfindung auch gut an – die beiden Freundinnen Doris Woitschetzky und Ingeborg Dittschlag aus der Lausitz sind zumindest angetan. "Wir werden, bevor wir gehen, nochmal vorbeikommen und davon was mitnehmen." Die beiden Frauen kommen auch jedes Jahr seit mehr als 20 Jahren auf die Grüne Woche. "Wir haben immer die gleiche Tradition: Wir kommen rein, dann gibt’s erstmal ein Fischbrötchen und einen Sellendorfer Schnaps!", erklärt Ingeborg Dittschlag freudig.

Groß vertreten ist am Eröffnungstag selbstverständlich auch die Eberswalder Wurst. Um den Stand herum drängen sich die Menschen, bereits morgens sind die Verkäufer schwer am Arbeiten. Gabriele und Manfred Murrer sind aus Sachsen, in ihren Händen halten sie um zehn vor elf schon mehrere Tüten, auch von den Eberswaldern. "Man muss eben früh dran sein mit den guten Sachen!", so Murrers.