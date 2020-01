Christina Sleziona

Fürstenwalde (MOZ) Auf der Bühne haben sie gegen Plastikmüll getanzt, auf den Straßen von Fürstenwalde haben die United Dancers Unrat aufgesammelt – mit seiner Show "Power of Elements" hat der Tanzverein große Aufmerksamkeit erzielt. Im Oktober 2019 wurde er beim Wettbewerb "Großer Stern des Sports" Landessieger und mit Silber ausgezeichnet. Nun könnte der Bundessieg folgen. "Dabei zu sein ist auf jeden Fall eine spannende Sache", sagen Tanzlehrerin und Vereinschefin Kay Graf. Am Dienstag fährt sie zur Preisverleihung nach Berlin.

200 Tänzer für die Umwelt

Stolz ist Kay Graf auf ihre etwa 200 Tänzer allemal. Mit der Tanzshow zum Umweltschutz begeisterten sie im März 2019 in Fürstenwalde ein großes Publikum. "Wir wollten eine Show über die vier Elemente machen. Doch je mehr wir uns damit beschäftigten, umso deutlicher wurde, welche Bedeutung die Umweltverschmutzung für uns hat", erklärt die Tanzlehrerin. Das Projekt sollte Kinder und Jugendliche anregen, mehr auf die Umwelt zu achten und Plastikmüll zu vermeiden.

Ein Gedanke, der schnell über den Bühnenrand hinausreichte: Wenige Wochen nach dem Auftritt machten Vereinsmitglieder und deren Familien beim Frühlingsputz der Stadt mit, räumten Plastikbecher von den Straßen, entsorgten Styropor, holten Scheibenwischer aus dem Wald.

Dass dieses Engagement nun mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold geehrt werden könnte, freut Kay Graf sehr. Vom Wettbewerbsgedanken möchte sie sich aber fernhalten. Statt Auszeichnungen stünden die Leidenschaft fürs Tanzen und die Bewegung an erster Stelle. "Dass man es auf die Goldebene schafft, ist etwas Einzigartiges. Doch anders als bei Sportlern, die gezielt auf einen bestimmten Punkt hinarbeiten, geht es bei uns um den Freizeitspaß", betont die Vereinschefin – und die befragten Sechs- bis Neunjährigen aus der "Next Generation"-Gruppe geben ihr Recht.

Auszüge der Show geplant

Eine Stunde lang üben sie jeden Dienstag im Saal im Julius-Pintsch-Ring 11. "Die Trainer sind sehr nett, und man findet hier ganz schnell Freunde", erzählt die siebenjährige Leni. Sie tanzt seit vier Jahren im Verein, genauso wie die achtjährige Maja: "Das Training ist schon anstrengend, aber es macht auch ganz viel Spaß." So lang wie Trainerin Kay Graf ist natürlich keines der 17 Mädchen der "Next Generation" dabei. In den 23 Jahren, die die Vereinschefin die Tanzgruppen betreut, hat sie viele Highlights erlebt. Mehrmals traten ihre Schützlinge mit DJ Bobo auf, auch in der Liveshow des ZDF-Fernsehgartens in Heringsdorf 2012 durften sie mitwirken. "Damals standen die Tänzer mit Matratzen auf der Bühne und ließen sich wie Dominosteine fallen." Eigentlich, sagt Kay Graf, hielt bis jetzt jedes Jahr eine Besonderheit bereit. 2020 möchten sie und die Tänzer es allerdings ruhiger angehen. Nur das Vereinsfest ist bislang geplant. "Die Show im vergangenen Jahr hat sehr viel Kraft gekostet", erklärt Graf. Zwar wurde überlegt, "Power of Elements" noch mal aufzuführen, aber das Interesse an neuen Choreographien war stärker. "Wir zeigen bestimmt noch mal Auszüge aus der Show", verspricht Kay Graf.

Der Wettbewerb "Sterne des Sports" ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken-Raiffeisenbanken. Am Dienstag wählt eine Jury aus allen Landessiegern den Bundessieger. Er bekommt den "Großen Stern des Sports" in Gold und ein Preisgeld von 10 000 Euro, heißt es auf der Internetseite des Wettbewerbs.

Infos:www.sterne-des-sports.de