Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Nach langer Debatte haben die Gemeindevertreter einen Aufstellungsbeschluss für den Bau einer Schule an der Woltersdorfer Straße verabschiedet. In namentlicher Abstimmung votierten am Mittwochabend 16 Abgeordnete für das Projekt. Damit kann die Arbeit an einem Bebauungsplan beginnen.

Nach zwei Änderungsanträgen der Linken war der Planungsauftrag an die Gemeindeverwaltung noch um die Schaffung einer Grünfläche und die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes erweitert worden. Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) und die SPD-Fraktion hatten zuvor vergeblich darum geworben, die Planung nicht durch zusätzliche Belange zu verkomplizieren.

Nicht zugestimmt wurde einem Änderungsantrag von Peter Pohle (FDP), der unter anderem eine weitere Einwohnerversammlung zum Thema erreichen wollte. Darin sollte die Gemeindeverwaltung Details zu den Bauplänen vorstellen, die aber dem Bürgermeister zufolge vor Eröffnung des Bebauungsplanverfahrens noch gar nicht klar sind. Entsprechende Details hatte auch Holger Malorny im Namen der BI Weiterführende Schule Wittstock/Woltersdorfer/Ulmer Straße verlangt. Die Petition wurde zurückgewiesen.

Mit einem Bebauungsplan, zu dem Bürger im Verfahren Stellung nehmen können, will die Gemeinde Voraussetzungen schaffen, dass der Kreis das Grundstück mit einer weiterführenden Schule bebauen kann.