Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Fall des elfjährigen Jungen, der nicht bei seinem Training ankam, weil ihm 10 Cent zum Bus-Ticket fehlten, und der Fall des neunjährigen Mädchens, das in dieser Woche in den falschen Bus stieg und später weinend von Ordnungsamtsmitarbeitern in der Fürstenwalder Lotichiusstraße aufgelesen wurde, werfen Fragen auf. Darf der Busfahrer dem Jungen 10 Cent erlassen? Darf er Kinder ohne Ticket mitnehmen? Hätte die Polizei über das hilflose Mädchen informiert werden müssen, falls dessen Eltern dort anrufen? Die MOZ hat bei der Deutschen Bahn nachgefragt, denn DB Regio AG hält 51 Prozent der Anteile der Busverkehr Oder-Spree GmbH (BOS).

"Von einer Ausnahme abgesehen, gibt es keine speziellen Regeln für die Beförderung von Kindern", teilt ein Bahnsprecher mit. Die Ausnahme besage, dass Kinder unter sechs Jahren nur in Begleitung einer Person, die älter als sechs Jahre ist, befördert werden dürfen. Grundsätzlich könne und dürfe ein Kind nur mit gültigem Fahrausweis befördert werden – lediglich am ersten Schultag werde davon abgewichen. Sonst müsse der Busfahrer im Einzelfall entscheiden, ob er ein Kind ohne Fahrschein mitnehme. Es sei schwer, zu unterscheiden, "wer etwas vergessen hat oder wer dies nur vorgibt", so der Sprecher. Sollten Kinder im Bus sein, die "einen verwirrten Eindruck" machen oder den Eindruck, ohne Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten zu reisen, verständige der Fahrer die Leitstelle und diese die Polizei.

Zu den Eltern des Elfjährigen habe der BOS Kontakt aufgenommen. "Der Fall ist geklärt", sagt der Sprecher. Dass ein neunjähriges Mädchen am Dienstag statt in Rauen in der Fürstenwalder Lotichiusstraße landete, sei beim BOS nicht bekannt gewesen. "Hätte der Fahrer beim Kind Anzeichen von Verwirrtheit oder Hilflosigkeit festgestellt, hätte er es nicht aussteigen lassen", heißt es dazu.