Reichenwalde (MOZ) Unbekannte sind in Reichenwalde mit Gewalt in Räume einer gastronomischen Einrichtung in der Kolpiner Straße eingedrungen. Sie durchsuchten das Inventar und stahlen die Kasse. Wie viel Bargeld sich darin befand, ist nach Angaben der Polizei unbekannt. Die Gesamthöhe des Sachschadens konnte dementsprechend nicht beziffert werden. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.