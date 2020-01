MOZ

Alt Golm (MOZ) Ein Baby ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 168 vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Es befand sich in einem Skoda, der in den Zusammenstoß auf Höhe Alt Golm verwickelt war. Als dem Auto am Donnerstagvormittag ein Mercedes-Lastwagen entgegenkam, berührten sich die beiden Fahrzeuge seitlich. Die Fahrerin des Skoda kam dadurch mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, das Auto kippte um. Der Lkw kam quer auf der Straße zum Stehen. Die Höhe des Sachschadens gab die Polizei am Freitag mit etwa 10 000 Euro an. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden.