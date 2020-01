Nina Jeglinski

Berlin (NBR) Inmitten von Protesten von Umweltschützern und Landwirten, treffen sich an diesem Samstag Agrarminister aus 70 Ländern in Berlin im Rahmen des Global Forum for Food and Agriculture (GFFA).

Anders als die Demonstranten tagen sie hinter verschlossen Türen im Auswärtigen Amt, um über den Welthandel zu reden. Vor allem das im vergangenen Jahr zwischen der EU und Staaten Südamerikas vereinbarte Mercosur-Abkommen, sorgt für Unruhe. In der vergangenen Woche hatte die Regierung Österreichs erklärt, dass siedie Vereinbarung in jetziger Form nicht unterzeichnen werden, Finnland will folgen.

Die EU und die Mercosur-Staaten hatten sich Ende Juni nach 20 Jahren Verhandlungen auf ein umfassendes Assoziierungsabkommen zur Bildung der größten Freihandelszone der Welt verständigt. Zu dem südamerikanischen Wirtschaftsblock gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Es geht um den Import von Fleisch und Ethanol, im Gegenzug wird die EU Autos und Maschinen nach Südamerika liefern. Das Abkommen bedarf neben der Zustimmung des Europaparlaments auch der Zustimmung aller nationalen Parlamente, bevor es endgültig in Kraft treten kann. Die Ratifizierung im EU-Rat der Mitgliedstaaten muss einstimmig erfolgen und könnte damit schon durch Österreich blockiert werden.

Widerstand von Bauern und Umweltverbänden

Auch in Deutschland werden die Stimmen gegen Mercosur in der jetzigen Form lauter. Bei Landwirten stößt es auf Widerstand, weil sie eine unfaire Konkurrenz durch südamerikanische Agrarkonzerne fürchten. "Wir werden das Abkommen nicht unterstützen", sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, bei der Eröffnung der Internationalen Grünen Woche. Tatsächlich hat die brasilianische Regierung des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro seit Amtsantritt im Oktober 2018 verschiedene Pflanzenschutzmittel zugelassen. Laut der Umweltorganisation Greenpeace sind rund 30 Prozent der seit Januar von der Regierung freigegebenen Substanzen in der Europäischen Union derzeit verboten oder umstritten, die Hälfte der Produkte gelte als gesundheitsschädlich. Brasilien gilt als weltweit größter Anwender von Agrotoxika.

Auch von der Bundestagsfraktion der Grünen und von Umweltschützern kommt Kritik. Uwe Kekeritz, Sprecher für Entwicklungspolitik, erklärte, es sei unerträglich, dass die Bundesregierung eine Ministerin aus dem Kabinett des rechtsextremen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro hofiere. Ministerin Tereza Cristinas sei seit Jahren eng mit dem Großgrundbesitz verbandelt und stehe für eine Landwirtschaft, die auf exportorientierten Monokulturen, genetisch veränderten Pflanzen und massivem Pestizideinsatz basiere, "also für das absolute Gegenteil von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit", sagt Kekeritz.

Grüne fordern Ratifizierungsstopp

Die Grünen fordern von der Bundesregierung, dass sie sich für einen Ratifizierungsstopp des Abkommens einsetzt. Vor allem im Hinblick auf die deutsche Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020, solle die Bundesregierung handeln und handelsrelevante Kapitel für den Schutz und Erhalt von Umwelt, Biodiversität und Klima, sowie Arbeits- und Sozialstandards überprüfen.

Der Kasseler Politikwissenschaftler Christoph Scherrer warnt vor einer Zunahme der Abholzung von Wäldern in Südamerika infolge des geplanten EU-Handelspaktes mit den Mercosur-Staaten. Der Pakt sehe eine "drastische" Erhöhung der möglichen Einfuhrmengen für Ethanol nach Europa vor, das in Südamerika aus Zuckerrohr und Soja gewonnen werde, sagte Scherrer.

Die Bauernverbände haben neben dem Umweltschutz noch ein weiteres Problem mit Mercosur. Sie befürchten massive Wettbewerbsverzerrungen. "In Deutschland wird von den Landwirten erwartet, dass sie höchste Standards zum Schutz der Umwelt und des Tierwohls erfüllen, während in anderen Teilen der Welt Anbaumethoden gültig sind, die in der EU seit Jahrzehnten nicht mehr erlaubt sind", sagte Bauernpräsident Rukwied in Berlin. Dafür bekam er Unterstützung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Sie forderte mehr Genauigkeit in der Debatte. Auf der einen Seite könne es nicht sein, dass weiter Regenwald abgeholzt werde, auf der anderen Seite, gelte es aber auch den weltweit rund 800 Millionen Menschen die hungern, Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. Aus dem Grund, werde die Bundesregierung sich das Abkommen genau ansehen.

Das Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ist eine internationale Konferenz zu zentralen Zukunftsfragen der globalen Land- und Ernährungspolitik und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Kooperation mit dem Berliner Senat, der Messe Berlin GmbH und dem GFFA Berlin e.V., einer Vereinigung von Verbänden der Agrar- und Ernährungswirtschaft, veranstaltet. Sie findet jährlich parallel zum Auftakt der Internationalen Grünen Woche statt.