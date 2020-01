Annette Herold

Grünheide (MOZ) Gleich zwei Demonstrationen sind für Sonnabend, 11 Uhr, in Grünheide angekündigt, in denen es um die geplante Elektroauto-Fabrik von Tesla bei Freienbrink geht. Die Bürgerinitiative Gelb gegen Gigafactory Grünheide, die sich gerade gründet, ruft zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf. Erwartet werden dem Vernehmen nach 50 bis 100 Teilnehmer. Ein Grünheider Privatmann hat unter dem Titel "Grünheide for future" eine Demonstration angemeldet, die auf dem Parkplatz am Bürgerpark startet. Für Sonntag schließlich laden Mitglieder der Tesla-kritischen Bürgerinitiative wieder zu einem Waldspaziergang ein. Los geht es um 13 Uhr am Bahnhof Fangschleuse. Den Wald dürfen die Spaziergänger allerdings nicht betreten, das ist inzwischen für niemanden Außenstehenden mehr erlaubt.

FDP-Empfang in Schöneiche

Die geplante Industrieansiedlung soll auch im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs des FDP-Kreisverbands und des Regionalverbandes Müggelspree der Freien Demokraten stehen. Dazu wird am Sonnabend von 11 bis 13 Uhr in die Schöneicher Kulturgießerei eingeladen. Der Grünheider Gemeindevertreter Thomas Wötzel wird zum Thema sprechen, und im anschließenden Austausch soll es um die Pläne von Tesla, aber auch die Entwicklung der Region sowie die Flughäfen Tegel und BER gehen, wie es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung weiter heißt.