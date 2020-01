LPG

Eberswalde (MOZ) Unbekannten ist ein Einbruch in das Büro einer Hausverwaltung in der Max-Planck-Straße nicht geglückt. Am frühen Donnerstagmorgen hatten die Täter versucht, sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst, der die Täter vertrieb. Dennoch hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden von rund 1000 Euro.