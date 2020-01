Jens Sell

Strausberg (MOZ) Jeder Schüler hat sein Smartphone, Tablet oder Laptop. Doch wenn ich meinen Unterrichtsvortrag vom USB-Stick auf dem Klassenraum-Laptop abspielen will, läuft da ein Word-Programm von 2010 und die Formatierung geht daneben", sagt die Klassensprecherin der Erzieherausbildung des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland in Strausberg, Bianca Behlendorf, und räumt ein: "Klar, hat sich mit den Smartboards einiges verbessert, aber alle Räume sind unterschiedlich ausgestattet, die Software teilweise veraltet und eine Power-Point-Präsentation zu zeigen, geht manchmal gar nicht."

Standards nicht nur für Technik

Beim Rundtisch-Gespräch am Freitagvormittag mit Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) bekräftigte der auch für das OSZ zuständige System-Administrator John Ignaszewski diesen Wunsch: "Alle Klassenräume müssten einheitlich auf einem Level ausgestattet sein, dann könnte man digitalen Unterricht ernsthaft durchführen." Wenn der Lehrer mehr damit zu tun habe, die Technik zum Laufen zu bringen, könne er sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Wichtig sei aber auch, dass die Standardisierung nicht bei der Technik Halt mache, sondern auch die Unterrichtsgestaltung erfasse.

Die Bildungsministerin hat am Freitag den ersten Zuwendungsbescheid im Rahmen der Ausstattungsförderung für Schulen aus dem Digitalpakt Schule des Bundes übergeben: Das OSZ Märkisch-Oderland bekommt 754 902 Euro Bundesmittel, rund 83 900 Euro muss der Schulträger – der Landkreis Märkisch-Oderland – selbst beisteuern. Mit diesem Geld soll die Schule fit gemacht werden für die digitale Bildung: Alle Unterrichtsräume sollen an das Netzwerk der Schule über LAN bzw. WLAN angeschlossen werden, damit sich Lehrkräfte wie Schüler mit digitalen Endgeräten einloggen können, um die schulischen Netzwerkressourcen zu nutzen. Die Schule hat nun einen digitalen Raumstandard festgelegt. Dazu gehören eine digitale Anzeige mit einklappbaren Whiteboardflächen samt dazugehörigem Computer, eine Dokumentenkamera, eine Verdunklungsmöglichkeit des Raumes, Zugriff auf eine ausreichende Anzahl digitaler Endgeräte wie Tablets oder Notebooks sowie die Gewährleistung eines ständigen Onlinezugangs, vor allem auch für die Nutzung der Schul-Cloud, also eines Groß-Speichers im Internet.

Die vielen Facetten

Digitalisierung der Schule hat viele Facetten, machte das Gespräch deutlich. So haben Eltern am Gymnasium Seelow Tablet-Computer für ihre Kinder finanziert, aber es gibt keine einheitlichen digitalen Schulbücher dafür, beklagte John Ignaszewski. "Da muss ich die Marktwirtschaft für verantwortlich machen, in der die Schulbuchverlage ihre Angebote machen", sagte Britta Ernst dazu. Der Abteilungsleiter berufliches Gymnasium, Jörg Kopper, regte an, die Zeit der Umsetzung der großen Investition dafür zu nutzen, die Lehrkräfte methodisch fortzubilden für einen qualifizierten digitalen Unterricht. Und: "Die Digitalisierung spiegelt sich überhaupt nicht in den Prüfungen wider. Dort werden digitale Kompetenzen gar nicht abgefordert." OSZ-Leiterin Gudrun Thiessenhusen blickt über den Tellerrand: "Gut könnten wir auch eine Vernetzung über den Schulamtsbereich hinaus brauchen, um Standards zu vereinheitlichen." Doch da bremste Britta Ernst sie mit dem Hinweis auf das föderale Bildungswesen aus.