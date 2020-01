Jörn Kerckhoff

Struwenberg (MOZ) Das ist auch fridays for future, aber für eine vernünftige Zukunft, nicht für so einen ideologischen Blödsinn." Georg Oehlerking aus Hohenwutzen bringt auf den Punkt, was viele Landwirte aus dem Landkreis Märkisch-Oderland denken, die sich am Freitagmorgen in Schulzendorf zur Sternfahrt nach Berlin versammelt haben. Mit rund 40 Treckern und Zugmaschinen machte sich der Konvoi um halb neun am Morgen auf den Weg, um bei der Kundgebung am Ernst-Reuter-Platz dabei zu sein.

Mitsprache bei Reform gefordert

Die Temperaturen an diesem Morgen waren frostig, so wie auch die Stimmung der Landwirte in ganz Deutschland. Zum Auftakt der "Grünen Woche" in Berlin wollten sie ihrem Ärger über immer strengere Regeln in der Landwirtschaft Luft machen. "Wir sind absolut für Naturschutz und wir wollen nicht immer mehr Chemie auf den Feldern ausbringen, aber für fairen Handel brauchen wir weltweit gleiche Produktionsbedingungen – mindestens mal in der EU", erklärt Max-Yannek Krey von der Lindhorst-Gruppe, ein Agrarunternehmen, das auch einen Standort in Schulzendorf hat und auf deren Gelände sich die Landwirte am Freitag für ihren Konvoi formierten. Man wolle Mitspracherecht bei der Agrarreform, macht Krey deutlich.

Begleitet wurden sie bei ihrer Sternfahrt von der Polizei, die für freie Fahrt sorgte. "Wir sperren an großen Kreuzungen ab, damit der Konvoi an roten Ampeln nicht stehen bleiben muss", erklärte Beatrice Ortmann, Unterabschnittsführerin der Polizei in Seelow dazu. Sie hoffe, dass alles so entspannt verlaufe, wie im November. Die Teilnehmer wurden von Timo Scheib, Landwirt aus Lüdersdorf und einem der Organisatoren der Fahrt, auch dazu ermahnt, nicht auf die Vorfahrt zu pochen und Rücksicht zu nehmen auf andere Verkehrsteilnehmer. Sie wollten protestieren, aber nicht randalieren, das wird deutlich, bevor sich die Kolonne in Bewegung setzt.

Deutlich wird aber auch, dass die Landwirte sauer sind auf die Politik. "Die Maschinen für die Landwirtschaft werden immer teurer, für unsere Produkte bekommen wir aber immer weniger Geld", erzählt Manfred Wercham aus Letschin und beklagt dabei auch den Preisdruck großer Discounter.

Der Bundesregierung werfen sie vor, die Forderungen der Bauern aussitzen zu wollen. "Im Frühjahr sind wir wieder auf den Feldern und haben keine Zeit für Proteste, darauf spekulieren die doch", ist Georg Oehlerking überzeugt. Er selbst sei konventioneller Landwirt, stehe dem Chemieeinsatz aber dennoch kritisch gegenüber. Bedauern bringt Oehlerking sogar für die Landwirte auf, die sich als Bio-Betriebe haben zertifizieren lassen. "Für die ist es doch noch schlimmer, deswegen sind die bei den Protesten auch mit dabei.

Dabei musste der ein oder andere Landwirt auch für die Sternfahrt am Freitag einen logistischen Purzelbaum schlagen, um teilnehmen zu können. "Meine Frau melkt heute morgen die Kühe, fährt dann mit dem Zug nach Berlin, um an der Kundgebung teilzunehmen, dann fährt sie mit dem Zug wieder zurück, um heute Abend wieder rechtzeitig im Stall zu sein", beschreibt Oehlerking die Planung, die notwendig war, damit er an dem Konvoi teilnehmen kann.

Sichtbar sein auf der Straße

Sie wollten sichtbar sein, die Landwirte, deswegen fuhren sie nicht alle mit dem Zug in die Hauptstadt, sondern formieren sich mit ihren Treckern auf der Straße. An einigen davon waren Tafeln angebracht, auf denen der Protest deutlich wurde. "Agrarpaket? Wir wollen mitreden", war auf einem zu lesen. "Liebe grüne Besserwisser, spart euch mal die Urlaubsreise, kauft euch ein Stück Land und zeigt uns, was ihr besser könnt – eure Bauern", auf einem anderen. Etwa zwei Stunden werde die Fahrt von Schulzendorf nach Berlin wohl dauern, so die Schätzung vor Fahrtantritt. Dass nicht alle Verkehrsteilnehmer glücklich sein würden über die Treckerkolonne, die für andere ein Verkehrshindernis darstellte, war ihnen bewusst. Aber genau darauf kam es ihnen auch an. "Wir sind die, die euch das Essen servieren", lautete die Botschaft.