Berlin (NBR) Es kommt nun doch anders. Christoph Landscheidt (SPD), der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, einer 37.000-Einwohner-Stadt am linken Niederrhein, wird auch in Zukunft keine Waffe bei sich tragen. Er zieht eine entsprechende Klage zurück. Die Polizei gewährt ihm Personenschutz, nachdem er Drohungen aus dem rechten Milieu erhalten hatte.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf ein gesellschaftliches Klima, in dem Rohheit, Hass und Hetze zunehmend an die Stelle eines zivilisierten Umgangs miteinander treten. Immer mehr Kommunalpolitiker, Ehrenamtliche, auch Feuerwehrleute oder Beschäftigte in Behörden beklagen, dass sie angepöbelt, beleidigt oder gar angegriffen werden. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Jahr Kommunalpolitiker zu sich einlud, geschah dies auch, um einer bedrohlichen Entwicklung etwas entgegenzusetzen.

Was er an Erfahrungsberichten zu hören bekam, war deprimierend: Galgen mit dem eigenen Bild im Vorgarten, Kot im Briefkasten, ein Nagel im Reifen, der auf der Autobahn platzt, Mobbing der Kinder. Etwa 40 Prozent aller kommunalen Amtsträger sollen bereits bedroht worden seien.

Dabei geht es längst nicht immer um Flüchtlings- oder Integrationsfragen, sondern um den ganz normalen kommunalpolitischen Alltag. Wer will unter diesen Bedingungen – zumal als Ehrenamtlicher – überhaupt noch Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen? Etliche Bürgermeister haben deshalb vorzeitig aufgegeben oder treten nicht mehr an. Es sind oft Fälle, die über die Lokalmedien hinaus kaum Aufmerksamkeit finden – anders als etwa der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke oder die Messerattacke auf die Kölner Oberbürgermeisterin Reker oder wie zuletzt die Schüsse auf ein Büro des schwarzen Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby.

Sich gegen die Bedrohung zu bewaffnen, ist wohl nicht der geeignete Weg und weckt ungute Assoziationen an amerikanische Verhältnisse. Sich zu bewaffnen, hatte letztlich auch der Kamp-Lintforter Bürgermeister nicht im Sinn. Er wollte eine Debatte über seine Person hinaus anstoßen. Denn was sich an Hass und Hetze in unseren Alltag frisst, zielt zwar auf Personen, rührt aber an die Wurzel unserer Demokratie und die Art, wie wir leben wollen – in einer freien und offenen Gesellschaft ohne Furcht. So zumindest will es eine Mehrheit.

Darüber wird manchmal vergessen, dass eine Demokratie auch wehrhaft sein muss. Es ist eine Aufgabe, die freilich nicht allein Polizei und Justiz überlassen werden kann. Der entscheidende Anstoß muss aus der Zivilgesellschaft selbst kommen.

Die Polizei in Kamp-Lintfort hatte dem Bürgermeister kürzlich empfohlen, an einer Kundgebung gegen Rechts aus Sicherheitsgründen nicht teilzunehmen – in der eigenen Stadt! Deutsche Zustände 2020. Christoph Landscheidt will jetzt zwar keinen Waffenschein mehr, aber wieder antreten schon. Getragen von einer Welle der Solidarität. Im Gegensatz zu manchen alleingelassenen und deshalb resignierenden Kollegen.

leserbriefe@moz.de