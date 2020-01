MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Pech mit dem Kauf übers Internet hatte ein Letschiner. Der Mann erwarb über ein Verkaufsportal eine Motorkettensäge, die er sich vom Verkäufer in Bad Freienwalde persönlich übergeben ließ. Anschließend wollte der Käufer das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen. Dabei stellte sich heraus, dass die Seriennummer der Kettensäge herausgefräst und durch eine andere ersetzt worden war. Nach eingehender Überprüfung stand fest, dass diese Motorkettensäge im Jahr 2018 aus eben der Firma gestohlen wurde, in der nun die Durchsicht stattfand. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher und ermittelt nun wegen Hehlerei.