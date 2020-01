Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Sehen Sie ...", sagt Angelika Frei (Name geändert) und zeigt in ihren Küchenschrank. Während draußen der Bus vor ihrem Haus vorbei fährt, klirren drinnen die Gläser – und das zirka 170 Mal pro Wochentag. Die 53-Jährige zog 2017 mit ihrem Mann an den Anfang der Hamburger Straße. Schon bald ärgerte sie sich über Müll, der in ihren Vorgarten geworfen wurde. "Und schauen Sie sich mal Straße und Bürgersteig an", sagt Frei. Beides sieht ziemlich marode aus, der Asphalt über den alten Betonplatten ist abgefahren, die Bürgersteige kaputt und löchrig. Wegen Ersterem vibrieren die Gläser im Schrank, da die schweren Busse der Linien 980 sowie 981 über die Bodenwellen rumpeln. Und auf dem Trottoir "bleiben immer wieder Kinderwägen hängen, wo schonmal ein Kind rausgefallen ist", sagt Frei.

Wegen der kaputten Bürgersteige sei 2018 bereits Henrik Waskow vom Tiefbauamt vor Ort gewesen. Daraufhin wurden drei Steine im Gehweg ausgebessert. Letztes Jahr sei nichts repariert worden, beklagt Frei. Die Risse in der Hausfassade gegenüber führen die Nachbarn ebenso auf den schlechten Straßenbelag in der 50er-Zone und die Vielzahl an Bussen zurück.

Im Stadtbild sind viele der Bürgersteige im schlechten Zustand. Für Ältere, Kinderwagen- und Rollstuhlfahrer wird Gehen oft zur Belastung. Dem Straßenbauamt seien alle Zustände auf den Verkehrsflächen der Stadt, insbesondere die Schadstellen hinreichend bekannt, antwortet die Stadt-Pressestelle auf Nachfrage. Gerade im Innenstadtgebiet und an den Bundesstraßen befänden sich mehr neue Gehwege. Saniert wurde zuletzt unter anderem an der Markendorfer Straße und am Weinbergweg.

Für die Unterhaltung der 330 Kilometer Straßen mit seinen Gehwegen standen bisher jährlich lediglich rund 50 Cent je Quadratmeter Verkehrsfläche zur Verfügung – eigentlich wären zwischen 1,70 Euro und 2,10 Euro nötig. 2019 seien 246 000 Euro für die Instandsetzung von Gehwegen eingesetzt worden, informierte Uwe Meier, Rathaus-Pressesprecher, im September. Allerdings liege der Gesamtbedarf für Reparaturen bei 1,15 Millionen Euro.

Schäden in Hausfassaden aufgrund des schlechten Straßenzustandes seien der Stadt nicht bekannt und auch nicht angezeigt worden. Grundsätzlich sei die Tragfähigkeit der Fahrbahn gegeben. "Grund für Schäden an den Gebäuden sind in der Regel auf die Gründung der Gebäude selbst zurückzuführen", argumentiert das Tiefbauamt. Eine Gefahrenquelle werde nicht gesehen.

Erstmal keine Erneuerung

"Investive Mittel der Stadt sind begrenzt, sodass davon auszugehen ist, dass es in naher Zukunft keine Erneuerung der Gehwege und Fahrbahn in der Hamburger Straße geben kann", macht die Stadt klar. Angelika Frei fordert derweil eine Anwohnerzone, in der weniger Verkehr herrschen und es ruhiger sein soll. "Der Lärm nimmt mir einfach Lebensqualität", sagt die Witwe.