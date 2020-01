MOZ

Beeskow (MOZ) Am Donnerstagvormittag musste die Polizei im Stadtgebiet zum Einsatz, weil ein 47-Jähriger am Straßenrand stand und in Richtung vorbeifahrender Fahrzeuge gestikulierte, als hielte er eine Waffe und drohe damit. Bereits in den Tagen zuvor war er aufgefallen, weil er Passanten anschrie und gegen Verkehrszeichen schlug. Er befindet sich jetzt in einem Krankenhaus.