Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Binnen sechs Tagen feierte der TuS 1896 Sachsenhausen am Freitagabend den zweiten Sieg bei einem Hallenturnier des Oranienburger FC Eintracht. Nachdem die Brandenburgliga-Mannschaft am Sonnabend beim Oberhavel-Masters triumphierte, zog die Reserve nach. Vor 200 Zuschauern blieb der Kreisoberligist in der MBS-Arena in vier Spielen ohne Verlustpunkt. Den "Pokal der Stadt Oranienburg" hatte der TuS II auch in den beiden Vorjahren gewonnen. Sehr zur Freude von Christian Koch. "Ich spiele das Turnier nun seit vier Jahren, habe jetzt drei Mal in Folge gewonnen und war einmal Zweiter. Es hat Spaß gemacht." Dass einige Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft aushalfen, zeige den Zusammenhalt. "Wir sind ein Verein und ein Team."

Mit 3:0-Siegen gegen den Kreisligisten Post SV Zehlendorf und den Ligakontrahenten SV Friedrichsthal brachte sich Sachsenhausen in Stellung – und verschaffte sich durch das 4:0 über Eintracht Bötzow (das Team aus der Landesklasse rutschte für den FSV Germendorf nach) eine gute Ausgangsposition für das "Finale". Im letzten Spiel der Turniers (Modus "Jeder gegen jeden") wartete der gastgebende OFC Eintracht II (Landesklasse), der drei Punkte weniger hatte und einen Sieg mit drei Toren Differenz brauchte, um selbst zu triumphieren. In einem hitzigen Duell mit drei Zeitstrafen behielt der TuS mit 2:1 die Oberhand.

Als im Fanblock längst "Die Nummer 1 der Stadt sind wir" skandiert wurde, kam es auf dem Parkett zu unschönen Szenen. Mit dem Abpfiff der Partie verlor OFC-Spieler Omar Ali Dieb die Nerven und attackierte den Sachsenhausener Christian Conrad. Folge war eine wilde Schlägerei, an der dutzende Personen beteiligt waren. Betreuer, Spieler und Funktionäre beider Mannschaften zeigten sich bemüht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. "Ich möchte mich für die absolut unnötigen und unschönen Szenen entschuldigen, die vom OFC ausgegangen sind", sagte Hallensprecher Ralf Leiskau zu Beginn der Siegerehrung.

Sachsenhausen II - Zehlendorf3:0

Tore: 1:0 Eikelmann (3.), 2:0, 3:0 Komossa (4., 10.)

Oranienburg II - Friedrichsthal3:0

Tore: 1:0 Mebodo (4.), 2:0 Ndam (8.), 3:0 Jankowski (11.)

Zehlendorf - Bötzow1:2

Tore: 0:1 Görög (8.), 1:1 Krüger (10.), 1:2 Görög (10.)

Friedrichsthal - Sachsenhausen II0:3

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Koch (1., 8., 12.)

Bötzow - Oranienburg II1:0

Tor: 1:0 Görög (6.)

Zehlendorf - Friedrichsthal2:1

Tore: 1:0 Splittgerber (12.), 1:1 Kolasinski (8.), 2:1 Heyne (12.)

Bötzow - Sachsenhausen II0:4

Tore: 0:1 Gulomov (2.), 0:2 Magino (3.), 0:3 Komossa (9.), 0:4 Magino (10.)

Zwei-Minuten-Strafe: Vogel (11./Bötzow)

Oranienburg II - Zehlendorf5:2

Tore: 1:0 Balaga (1.), 2:0 F. Witte (5.), 2:1 Splittgerber (6.), 3:1 Friedrich (9.), 4:1 Ali Dieb (10.), 4:2 Heyne (11.), 5:2 Jankowski (12.)

Friedrichsthal - Bötzow 0:6

Tore: 0:1 Körter (4.), 0:2, 0:3 Vogel (5., 7.), 0:4 Sturm (10.), 0:5 Hinz (11.), 0:6 Sturm (12.)

Sachsenhausen II - Oranienburg II2:1

Tore: 1:0 Komossa (2.), 1:1 Jankowski (3.), 2:1 Komossa (10.)

Zwei-Minuten-Strafe: Ali Dieb (5./OFC), Eikelmann (TuS/7.), Mebodo (OFC/12.)

Endstand

1. TuS 1896 Sachsenhausen II 4 12:1 12

2. Eintracht Bötzow 4 9:5 9

3. Oranienburger FC Eintracht II 4 9:5 6

4. Post SV Zehlendorf 4 5:11 3

5. SV Friedrichsthal 4 1:14 0