Stark am Netz: Alex Opitz (rechts) spielt erst seit Kurzem für die SSV PCK Schwedt I, hier gegen den VCA. © Foto: Carola Voigt

Jens Fenske

Schwedt Dieses Turnier wurde im Jahr 1981 erstmals von der BSG Rotation Schwedt organisiert. Auch nach der Wende und der Auflösung von Rotation wurde es ohne Unterbrechung weitergeführt. Die selben Personen, die diesen Wettkampf damals aus der Taufe gehoben haben, sind bis heute noch in der Turnierleitung der SSV PCK Schwedt oder auf dem Spielfeld aktiv.

Schon immer lag es in der Tradition, dass die Zahl der teilnehmenden Teams auf maximal acht begrenzt wurde. Ein kleines familiäres Turnier, dass in der Vergangenheit befreundete Vertretungen aus dem Barnim, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Märkisch-Oderland, der Prignitz und der Uckermark begrüßen konnte. Der zeitliche Rahmen wurde auch so geplant, dass immer die Zeit übrig war, um mit befreundeten Spielern oder Teams einen kleinen Plausch zu halten.

Diesmal nur mit sieben Teams

Zum 40. Jubiläum hatten acht spielstarke Teams zugesagt. Leider bekam der Pokalverteidiger BR Volleyfanclub MOBA aus Freienwalde kein komplettes Team zusammen. Den Volley-Bombas aus Eberswalde ging es ebenso. Und so lag es nahe, dass sich die beiden Gruppen zur Spielgemeinschaft formierten.

Die Turnierleitung hatte sich deshalb entschieden, im Modus "jeder gegen jeden" zu spielen. Um den Zeitplan von 21 Partien auf zwei Feldern einzuhalten, wurden die Spiele auf zwei Sätze bis 20 Punkte begrenzt. Jedes Team hatte also sechs Spiele mit zwölf Sätzen auszutragen. Für jeden Satz war nur eine Auszeit vereinbart. Die Spielreihenfolge wurde durch Auslosung ermittelt.

Zu erkennen war das ähnliche Leistungsniveau. Aus der Uckermark betraf dies die drei spielstärksten Teams der Saison 2019/20 – Herbstmeister BSG Leipa Schwedt I, VC Angermünde und SSV PCK I. Eher schwierig einzuschätzen war das Niveau SG MOBA/Volley-Bombas.

Nach zwei Auftaktsiegen kam die SG aber ins Straucheln und

musste durch zwei 1:1-Spiele die Hoffnung auf einen Turniersieg aufgeben. Es muss angemerkt werden, dass auch die scheinbar schwächeren Teams es den Favoriten schwer machten und hohe Satzergebnisse selten waren. Nach einigen Spielen war zu erkennen, dass sich PCK I und Leipa in die Favoritenrolle schoben.

PCK und Leipa trennen sich 1:1

Im direkten Vergleich der beiden Favoriten gab es nach einem spannenden Spiel ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden (19:20, 20:19). Besondere Anerkennung gebührt dem Team Leipa, dass in allen Begegnungen mit zwei sehr guten Damen spielte und dadurch im Block leichte Nachteile hatte. Dafür war es aber auch die Vertretung, welche durch großen Kampfgeist das beste Abwehrverhalten aufwies.

Durch zwei weitere 1:1 von Leipa Schwedt konnte sich die SSV PCK I Hoffnungen auf den Turniersieg machen. Bis zum letzten Turnierspiel PCK I gegen SG MOBA/Volley-Bombas hatten die Oderstädter vier 2:0-Siege und ein 1:1 aufzuweisen. PCK I konnte sich sogar eine klare 0:2-Niederlage leisten, um trotzdem noch Sieger zu werden. Doch hochkonzentriert und gut spielend gewann PCK I deutlich mit 2:0 (20:14, 20:15) und holte sich damit den Turniersieg.

Erfreulich für den Veranstalter SSV PCK Schwedt war, dass es auch in diesem Jahr viele spannende Begegnungen gab, die insgesamt auf einem guten sportlichen Niveau ausgetragen wurden. Bei der Siegerehrung erhielten alle Mannschaften kleine Sachpreise und Urkunden.