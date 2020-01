Christian Heinig

Bernau (MOZ) Im Zusammenhang mit dem bei einer Messerattacke schwer verletzten 64-jährigen Bernauer gibt es einen Tatverdächtigen. Das teilte die Polizeidirektion Ost mit.

Der mutmaßliche Täter soll mit dem Opfer verwandt sein und wurde bereits am Nachmittag der Tat in seiner Wohnung festgenommen. Auch die mögliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden, heißt es. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) Haftantrag beim Amtsgericht Bernau gestellt. Diesem Antrag wurde nun durch das Gericht gefolgt und eine Untersuchungshaft angeordnet. Dem Tatverdächtigen wird gefährliche Körperverletzung mit einem Messer vorgeworfen.

Ereignet hat sich die Tat am Mittwoch. Zunächst war die Polizei gegen 13.15 Uhr in die Bernauer Sonnenallee im Süden der Stadt gerufen worden. Dort hatten Rettungskräfte den schwer verletzten Mann aufgefunden, der zuvor selbst den Notruf gewählt hatte. Der 64-Jährige wurde anschließend in einem Krankenhaus versorgt.

Die ersten Ermittlungen führten die Polizei direkt zu dem 34-Jährigen, der ein enger Angehöriger sein soll. Er sei bereits hinlänglich bei der Polizei bekannt. Zum Motiv der Tat liegen den Beamten im Moment noch keine Erkenntnisse vor.

Positive Nachrichten gibt es jedoch vom Opfer der Tat: Bei dem 64-Jährigen bestehe nach Angaben der Polizei gegenwärtig keine Lebensgefahr.