Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend laden die Stadt und ArcelorMittal Eisenhüttenstadt zum Neujahrsempfang in die Inselhalle ein. Jahresbeginn – da herrscht Aufbruchstimmung und es wird Bilanz gezogen. Für Frank Balzer (SPD) ist es der dritte Empfang in der Funktion als Bürgermeister. Als eben dieser musste er jüngst einiges an Kritik einstecken.

Bürgernähe in Gefahr?

In einer der letzten Stadtverordnetenversammlungen (SVV) rechneten zwei Stadtverordnete mit Frank Balzer ab. Dietmar Brauer (Linke) war einer von ihnen. Er redet sich schnell in Rage, steht aber dazu, was er gesagt hat. Seine Kritik am Bürgermeister erneuerte er danach: "Viel Schaum, keine Ergebnisse." Warum das so sei? "Weil er nicht gewillt ist, heiße Eisen anzufassen." Ein Bürgermeister, wie ihn Brauer sich vorstellt, müsse eine Persönlichkeit sein, "die Führungsqualitäten und Nehmerqualitäten hat und eine Person, die Probleme sieht".

Erich Opitz, Fraktionsvorsitzender der Bürgervereinigung Fürstenberg/Piraten, der der andere Kritiker war, äußerte sich ebenfalls noch einmal zur Bürgermeisterarbeit, und zwar aufgrund einer Anfrage dieser Zeitung an alle Fraktionsvorsitzenden der SVV. "Was hat der Bürgermeister bisher bewirkt? Nichts! Wichtige Projekte wurden verschoben und nicht gelöst", schreibt Opitz. Er benennt "Dauerprobleme ohne erkennbare Lösung": Fürstenberger Rathaus, Bahnhofsumfeld, Lunik, eine moderne Bibliothek, Altanschließerbeiträge, Schleichers, Hafen. Und er findet, dass sich die Außenwirkung stark verschlechtert habe. "Seine Arbeit ist von Parteipolitik (SPD) aus dem Hintergrund geprägt. Nur ein kleiner Kreis der Abgeordneten darf viel Wissen", erklärt Opitz. Balzer habe im Wahlkampf viel versprochen. Bisher sei jedoch wenig Greifbares erkennbar. Zudem befürchtet er: "Die Bürgernähe geht langsam verloren."

Ingrid Freninez, Fraktionsvorsitzender der CDU, geht nicht so hart ins Gericht: "Es sind gute Ansätze in der Arbeit von Frank Balzer zu verzeichnen, nun geht es darum, diese zum Erfolg zu führen." Sie rechnet damit, dass es demnächst eine Entscheidung zum Lunik geben werde.

Ronny Böhme, seit einem halben Jahr Chef von Bündnis 90/Die Grünen in der SVV, meint: "Der Bürgermeister ist zu einem Verwalter des Niedergangs unserer Stadt geworden. Stets geht es nur um Einsparungen, nie hört man etwas von Investitionen in die Zukunft." Der Baubeginn der Feuerwache sei positiv hervorzuheben. Allerdings hat diesen Bau Balzer Amtsvorgängerin Dagmar Püschel (Linke) angeschoben.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken Jörg Mernitz schreibt: "Wenn man den selben Maßstab anlegt, wie es der jetzige Bürgermeister und seine Fraktion bei der vorherigen Bürgermeisterin getan haben, dann ist die Bilanz katastrophal." Er verweist darauf, dass die Verwaltung selbst wie gehabt funktioniere und länger laufende Projekte wie die Feuerwache und der Stadtumbau weitergeführt würden. Das angestoßene Projekt, den Kreis beim Neubau eines Altenheims mit ins Boot zu holen, hebt er positiv hervor. Aber die 2019 versprochene Sportstättenkonzeption sei bislang nicht gekommen. Von vielen im Wahlkamp gemachten Versprechen sei fast nicht übriggeblieben, sagt er auch mit Blick auf das Sechs-Punkte-Programm.

Und die SPD? Fraktionschef Holger Wachsmann benennt Themen, die die SPD in Anträgen angestoßen habe, beispielsweise ging es dabei um die Erhöhung der allgemeinen Sicherheit in der Stadt und die der Radfahrer. Auch eine Eisenhüttenstadt-App wurde beantragt. "Es gibt Themen die entsprechend umgesetzt sind. Andere Themen sind nicht umgesetzt oder es liegen keine Informationen zum Umsetzungsstand vor", erklärt er. "Die Kommunikation zwischen Fraktion und Bürgermeister hat Verbesserungspotenzial. Dazu ist seit längerem ein Gespräch verabredet."