Süßes Jubiläum: Der Prenzlauer Bürgermeister Hendrik Sommer (l.) und der Kommandeur des Fernmeldebataillons 610, Tobias Jahn, schneiden gemeinsam die Riesen-Torte zum Neujahrsempfang in der Uckerseehalle an. © Foto: Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Uniformen und Militärfahrzeuge gehören zum Stadtbild von Prenzlau. Schon seit langer Zeit sind hier Truppenteile stationiert. In ihren Mauern hat die Garnison schon ganze Generationen unterschiedlichster Militärs gesehen. Das wird so bleiben. Während andere traditionelle Standorte durch Strukturveränderungen in der Bundeswehr um ihren Bestand zittern, wächst das Fernmeldebataillon 610 mit seinen Aufgaben. Als wichtige Einheit im Multinationalen Korps Nordost muss es den Hauptgefechtsstand (Stettin) mit einrichten und ist für die Kommunikationsinfrastruktur bei Einsätzen und Übungen verantwortlich. Durch die Nähe zur polnischen Metropole übernimmt das Bataillon immer mehr Funktionen und gewinnt an Bedeutung. Derzeit befindet sich eine weitere Logistik-Kompanie im Aufbau. Rund 100 Dienstposten bekommt die Kaserne dazu. Damit dürften dann insgesamt rund 530 Soldaten ihren Dienst in Prenzlau verrichten. Dafür muss das Objekt erweitert werden, um Unterkünfte und Hallen zu schaffen für Mensch, Ausrüstung, Fahrzeuge und Technik.

Erfolgsgeschichte am Standort

Die Aufgaben sind ein ganzer Mix. Es geht um Logistik und Transport, um IT, um den eigentlichen Gefechtsstand, um Versorgung, Datenübertragung und viele weitere Funktionen für den Ernstfall.

Als "Erfolgsgeschichte" bezeichnet Oberstleutnant Tobias Jahn, Kommandeur des Fernmeldebataillons, die Standortentwicklung in Prenzlau. Denn rund um die Kaserne sind viele Dienstleistungen mit der Versorgung beschäftigt. Neben den Soldaten gibt es auch Zivilkräfte, die hier einen Job haben. Unternehmen der Region bekommen Aufträge von der Instandsetzung bis hin zum Bau.

Und auch als traditioneller Verband in der Bundeswehr bildet das Bataillon eine Ausnahmeerscheinung: Es hat immerhin schon 60 Jahre auf dem Buckel. Das schaffen andere nur selten. Das Jubiläum ist Anlass für Feierlichkeiten in diesem Jahr wie auch für eine starke Öffentlichkeit. Kaserne und Stadt wollen zeigen, wie sie zusammengehören. Bürgermeister Hendrik Sommer lässt deshalb seinen Neujahrsempfang in der Uckerseehalle – den größten der gesamten Uckermark – gemeinsam mit der Bundeswehr organisieren. Und er läuft notfalls auch mit Gepäck quer durch die Kreisstadt, um sich an spektakulären Aktionen zu beteiligen.

Öffentliches Antreten

Jetzt lautet der Slogan: 610 wird 60. Die Festveranstaltung dazu startet am 1. April. Im Seepark soll es einen feierlichen Appell mit einem öffentlichen Antreten geben. Und das unter Begleitung des Heeresmusikkorps Neubrandenburg. Parallel muss das Bataillon seine Übungen vorbereiten, bevor am 11. Juli alle Uckermärker und Gäste zu einem Tag der offenen Tür in die Kaserne eingeladen sind. Da haben Zivilisten die Möglichkeit, sich intensiver über die Entwicklung und die Aufgaben des Standorts zu informieren.

Und schließlich folgt noch ein dritter Termin. Am 28. August kündigt sich erneut das Heeresmusikkorps Neubrandenburg an. Dann aber mit einem Benefizkonzert.

Gerade haben Soldaten und Reservisten auf den Straßen der Uckermark mit der Spendenbüchse gesammelt. Herausgekommen ist die Rekordsumme von 4600 Euro zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Im Bataillon steht ein regulärer Personalwechsel bevor: Tobias Jahn verlässt die 610er und übernimmt neue Führungsaufgaben.