Ulrich Thiessen

aaa (MOZ) Im Sommer hat der Landtag etliche Brandenburger Eigenheimbesitzer finanziell entlastet, indem er die umstrittenen Beiträge für den kommunalen Straßenausbau abgeschafft hat. Um die Ausfälle auszugleichen, hat das Land den Kommunen vor Kurzem erstmals einen Extraposten in Höhe von rund 31,25 Millionen Euro überwiesen – in Form einer Jahrespauschale in Höhe von 1416,77 Euro für jeden Kilometer Gemeindestraße.

Und da fängt der Ärger auch schon an. Die kleine Gemeinde Tettau (Oberspreewald-Lausitz) ist in der Statistik mit 4,48 Kilometer kommunale Straßen gelistet. Viel zu wenig, meint der zuständige Bauamtsleiter Rico Heinze – und steht mit dieser Einschätzung nicht alleine da. Mehrere Kommunen müssten jetzt ihre Angaben beim Landesbetrieb für Landesvermesseung und Geodatenbasisinformation überprüfen, heißt es beim Städte- und Gemeindebund. 3500 Anträge seien bereits gestellt worden.

Tettau würde ein paar tausend Euro pro Jahr vom Land erhalten. Um seine Straßen mit der Pauschale sanieren zu können, müsste man über einen langen Zeitraum das Geld ansparen, sagt der Bauamtsleiter. Er rechnet damit, dass letztlich zehn Prozent weniger kommunale Straßen saniert werden. "Da wird noch viel Ernüchterung einsetzen", sagt Rico Heinze voraus.

Ganz anders sieht es in Friedland (Oder-Spree) aus. Bürgermeister Thomas Hähle erklärt, dass in der Kleinstadt schon seit Jahren keine Ausbaubeiträge mehr erhoben werden mussten. Also hat man durch die Abschaffung der Beiträge keine Ausfälle. Die Gemeindestraßen seien in einem guten Zustand. Die Pauschale für die 72,6 Kilometer (immerhin mehr als 100 000 Euro) betrachtet der Bürgermeister als "angenehmen Zuschuss". Allerdings soll der nicht einfach verfrühstückt werden, sondern in den Straßenunterhalt fließen, den die Kommunen sonst aus eigener Tasche zahlen müssen.

Städte wie Bernau, Eberwalde und Beeskow sind noch am Rechnen. So wie in vielen anderen Rathäusern geht man dort davon aus, dass die Pauschale für 2019 und 2020 nicht die tatsächlichen Ausfälle an Bürgerbeiträgen kompensieren wird. Es sei erheblich mehr gebaut worden, heißt es. Hierfür hat der Gesetzgeber eine Spitzabrechnung vorgesehen. Noch ist völlig unklar, welche Mehrkosten damit auf das Land zukommen.

In Beeskow erwartet man für beide Jahr je 400 000 Euro mehr, zusätzlich zum Pauschalbeitrag von 110 000 Euro, sagt Bürgermeister Frank Steffen. Für die kommenden Jahre wurde bereits eine Prioritätenliste für Straßensanierungen erarbeitet. Dann wird sich auch zeigen, ob Forderungen der Anwohner nach höheren Standards, sprich Gehsteigen, Parktaschen und mehr Beleuchtung, erhoben werden – jetzt, da sie selbst nicht mehr zur Kasse gebeten werden.