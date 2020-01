Olav Schröder

Bernau Noch fehlt der Abschluss, die Errichtung des Besucherzentrums. Doch mit der Fertigstellung des Außengeländes rund um das Bauhaus-Ensemble präsentiert sich die weitläufige Unesco-Welterbestätte in Bernau-Waldfrieden wieder ursprungsgetreu. Am Freitagabend wurde zudem in einem Lehrerhaus der "Schule im Walde" eine kleine, aber sehenswerte Ausstellung eröffnet. Sie stellt die Bau- und Nutzungsgeschichte des architektonischen Aushängeschilds in Bernau dar.

Gebäude und Landschaft

Mit der denkmalgerechten Instandsetzung der Außenanlagen – gefördert durch das Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus – werden die Ziele, die Bauhausdirektor Hannes Meyer (1889-1954) mit dem Gebäude verfolgt hat, wieder augenfällig, wie Friedemann Seeger, Vorsitzender des Vereines baudenkmal bundesschule bernau, sagte. Das Gebäude füge sich nun wieder in die umliegende Landschaft und Natur ein. Der Blick auf den See wird nicht mehr durch Wildwuchs versperrt, große Bäume kommen wieder zu Geltung. "Jetzt präsentiert sich nicht nur das Gebäude, sondern auch sein Umfeld so, wie es für ein Welterbe angemessen ist", freut sich Seeger.

Zu der Vielzahl von einzelnen Baumaßnahmen gehört die Wiederherstellung des östlichen Waldrands an der Zufahrtsstraße. Die Parkplätze, die dort und an anderen Stellen verschwanden, werden westlich des Campus durch neue Stellflächen kompensiert. Dazu gehören zwei für Besucher-Busse. Ferner wurde das ehemalige, nicht zum Bauhaus-Original gehörende Wachgebäude an der Zufahrt abgerissen, ebenso die alte Mensa. Die Erneuerung der Fahrbahn erfolgte nach historischem Vorbild als Betondecke – bis hin zu den ausgedehnten Dehnungsfugen. Die Außensitzplätze sind wieder nutzbar und besonders reizvoll für Besucher ist nicht zuletzt der wiederhergestellte Weg um den See. Auch der "Grüne Weg" vom Campus zum Schwimmbad wurde erhalten. 22 Firmen waren an der Herstellung des Außenbereichs beteiligt. Die Baukosten betragen rund 1,7 Millionen Euro.

Dort, wo einst die nicht zum Ensemble zählende Mensa stand, wird das Besucherzentrum entstehen. Bürgermeister André Stahl rechnet mit dem Baubeginn im Frühjahr. Die Ausschreibung steht bevor. Die Baukosten werden mit 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Der Rohbau soll 2020 stehen, die Eröffnung 2021 erfolgen. Es wird neben dem Empfangsbereich und die Ausstellungsfläche für Besucher auch einen Raum für den Ortsbeirat Waldfrieden erhalten.

Vorreiter im Lehrerhaus

Eine Anlaufstation wird es bis dahin in dem Lehrerhaus Hannes-Meyer-Campus 9 geben. Dort wurde am Freitagabend eine Ausstellung zur Bau- und Nutzungsgeschichte des Bauhaus-Ensembles von 1928 bis heute eröffnet. Sie knüpft an die vor einem Jahr in der Galerie Bernau realisierte Präsentation "Volksbedarf statt Luxusbedarf" an und wird gemeinsam von der Bernauer Stadtmarketinggesellschaft BeST und dem Baudenkmal-Verein betreut. Anja Guttenberger, Projektleiterin des Besucherzentrums, die Kuratorinnen Natalie Obert und Julia Herfurt sowie BeSt-Geschäftsführerin Franziska Hausding stellten die Ausstellung dem Publikum vor.

Die Ausstellung "Schule im Walde" ist donnerstags und sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr im Hannes-Meyer-Camus 9 geöffnet.