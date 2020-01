MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Freitag hat das Rathaus Eisenhüttenstadt weitere Informationen zum künftigen Leiter des Friedrich-Wolf-Theaters herausgegeben. Nun hat er aufgrund eines mitgeschickten Bildes auch ein Gesicht. Jens Zörner tritt ab 1. März 2020 seinen neuen Posten an. Er folgt damit auf Regina Richter-Piehl, die in den Ruhestand geht. Jens Zörner wurde 1965 geboren und hat Theaterwissenschaften sowie Philosophie in Erlangen (Bayern) und Berlin studiert. Über die vergangenen 25 Jahre führte er Regie und war Dramaturg an Theatern in kleineren und mittleren Städten, teilt die Pressestelle des Rathauses mit. Zuletzt leitete er zehn Jahre ein freies Theater in Weiden in der bayerischen Oberpfalz. Jens Zörner ist verheiratet und hat einen Sohn. "Ich wünsche dem neuen Theaterleiter, dass er sich hier gut einarbeitet und mit seiner Kompetenz neue und gute Ideen in seinem Team umsetzen kann", erklärte Bürgermeister Frank Balzer.