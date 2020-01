Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Michael Hinze vom Bauhof der Stadt Storkow hatte am Freitag eine Sonderaufgabe. Statt im Freien zu arbeiten, hatte er sich auf den Weg auf die Galerie über dem Großen Saal der Burg Storkow gemacht. Dort hantierte er mit einem Akkuschrauber, um die letzten noch fehlenden hölzernen Kisten zusammenzuzimmern. Ab Sonntag sind sie Bestandteil einer neuen Sonderausstellung mit dem geheimnisvoll klingenden Namen "Expedition Wasawisawa". Auch die beiden Kuratorinnen der Ausstellung, Franziska Kowalsky und Sarah Mamerow vom auf der Burg ansässigen Besucherzentrum des Naturparks Dahme-Heideseen, hatten noch alle Hände voll zu tun uns sausten von einer Ecke in die andere. Burgchef Andreas Gordalla half mit, Schautafeln zur Stadtgeschichte beiseite zu räumen, um Platz für die neuen Exponate zu machen.

"Am Sonnabend sind wir auch noch mal im Einsatz, aber am Sonntag ist alles fertig", sagt Franziska Kowalsky, die unter ihrem Geburtsnamen Kreis bereits die Toiletten-Ausstellung "Drauf geschissen" kuratierte und der Stadt Storkow damit jede Menge Gäste bescherte. Gordalla hofft nun erneut auf regen Zuspruch. "Unsere Burg ist eine der Attraktionen, wegen der die Leute in die Region kommen", sagt er. Ziel der Stadt sei es, die historische Anlage zur Naturerlebnisburg zu entwickeln. So stehe es auch im neuen Burgkonzept, das demnächst von der Stadtverordnetenversammlung offiziell beschlossen werden soll. "Wasawisawa passt da super rein", so Gordalla.

Doch was verbirgt sich hinter diesem Phantasiewort, bei dem in der Originalschreibweise immer nach zwei Buchstaben ein Punkt eingefügt ist? Zur Idee von Franziska Kowalsky und Sarah Mamerow gehört, dass die Besucher dieses Rätsel eigenständig lösen. Wer die Ausstellung durchwandere, könne selber auf die Antwort kommen. Sie ist konzipiert als fester Rundgang, beginnend an einer Pforte aus Baumstämmen.

Angebote für Schulen und Kitas

Grundlage dessen, was in Storkow zu sehen ist, sind Schautafeln über Walter Kirsche, die zuletzt in Potsdam gezeigt wurden. Der Naturforscher lebte in Pätz im heutigen Naturpark Dahme-Heideseen. Franziska Kowalsky und Sarah Mamerow haben Mitmach-Stationen hinzugefügt, mit denen die Ausstellung speziell für Kinder attraktiv wird. Für Schulen und Kitas bieten sie auf Anfrage ein Begleitprogramm an. "Besucher können sich auf eine Forschungs- und Entdeckungsreise durch verschiedene Lebensräume begeben", sagt Sarah Mamerow.

Auf dem Rundgang können Proben gesammelt werden, man kann Fußspuren von Tieren in Sand drücken, mit einem Binokular können Käfer und Schmetterlingsflügel betrachtet werden, bei einem Spiel müssen Bedürfnisse von Tieren erfüllt werden. In der Kiste, die Michael Hinze am Freitag zusammenschraubte, erfahren Besucher unter anderem, was es für einen Schmetterling bedeutet, wenn er im Raupenstadium ein Bein verliert.

Eintritt 5 Euro, inklusive der anderen Ausstellungen auf der Burg. Kinder ab sieben Jahre 2 Euro, Gruppen (mindestens zu zehnt) 3,50 Euro pro Person. Geöffnet bis Ende März täglich 11 bis 16 Uhr, ab 1. April 10 bis 17 Uhr.