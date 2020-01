Heutiger Blick zum Kulturzentrum am Märkischen Platz. © Foto: Peter Wittstock

Blick zum damaligen Kulturhaus des Kreises Rathenow, das heute Kulturzentrum in Trägerschaft des Landkreises Havelland und der Kreisstadt Rathenow ist. © Foto: Sammlung Wittstock

Peter Wittstock

Rathenow "Rathenow Kreiskulturhaus", so titelte vor fünf Jahrzehnten der Verlag PGH "Rotophot" aus Berlin Bestensee die Ansichtskarte aus der Kreisstadt. Als die Aufnahme geschossen wurde, stand der Fotograf unmittelbar an der Eingangstür zum Tanz-Café, wie die Überdachung am oberen Bildrand belegt. Einiges von damals gleicht der Szenerie von heute. Doch erinnern wir uns!

Zwischen dem zentralen Kaufhausbau mit den integrierten Räumen des Tanz-Cafés fanden Gäste auch draußen an Vierertischen ein gemütliches Plätzchen unter bunten Sonnenschirmen. Bei Kaffee und Kuchen oder einem Eisbecher ließ es sich dort gut verweilen. Den Blick auf flanierende Spaziergänger zu genießen und dabei die Hektik des Alltags abzustreifen, war entspannend, tja wenn, wenn man Plätze bekam...

Im Zuge des Wiederaufbaus der kriegszerstörten Innenstadt erhielt Rathenows Mitte ein kulturelles Zentrum. Es müssen hunderte Veranstaltungen pro Jahr gewesen sein. Bekannte Musikgruppen des Kreises spielten im Tanz-Café oder gegenüber im 1958 eröffneten Kulturhaus, wo auch echte DDR-Stars zu erleben waren: Unter anderem die Puhdys, Karat, Klaus Renft, Ute Freudenberg und City standen mit ihren Hits auf der Bühne des Theatersaals.

Nach der politischen Wende verschwanden nicht nur die Tische vor dem Tanz-Café, sondern der Gebäudekomplex wurde völlig neu konzipiert und erweitert, so wie er sich heute darstellt. Allerdings wurde dabei die Distanz zum Kulturzentrum etwas kürzer. Freiluft-Genießer bekamen ihre Sitzplätze längst wieder zurück. Veränderungen im Kulturzentrum führten zu Qualitätsverbesserungen für das Publikum. So etwa wurde die Zahl der Plätze im Theatersaal auf 450 reduziert, was mehr Beinfreiheit für die Kulturfreunde brachte.