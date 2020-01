Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) In der vergangenen Nacht kam es zu einem Brand in einem Wohnblock in Hennigsdorf. Eine tote Frau wurde aufgefunden.

Der Einsatz hatte laut der Regionalleitstelle in Eberswalde um 1.19 Uhr begonnen. Die Feuerwehren wurden zu einem Brand in die Alsdorfer Straße gerufen. Eine Wohnung stand in Flammen. "In der Brandwohnung haben wir eine tote Person aufgefunden", so der Lagedienstleiter aus Eberswalde. Nach ersten Informationen soll es sich um eine Frau handeln. Die Arbeiten der Feuerwehr werden derzeit beendet (Stand: 8.45 Uhr). "Die Einsatzstelle wird an die Polizei übergeben."

Der betroffene Wohnungsaufgang sowie der benachbarte wurden im Zuge des Einsatzes evakuiert. Mittlerweile konnte der benachbarte Aufgang wieder freigeben werden. "Den betroffenen Aufgang wird nun die Polizei für ihre Ermittlungen beschlagnahmen."

Zum Brand eilten 67 Einsatzkräfte der Feurerwehren aus Hennigsdorf, Velten, Bötzow und Marwitz.