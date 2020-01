Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde beteiligt sich mit weiteren Gemeinden aus dem Oderbruch an der Gründung einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft "Kulturerbe Oderbruch". Die Stadtverordnetenversammlung hat diesen Beschluss am Donnerstagabend im dritten Anlauf nach einer erneuten heftigen Kontroverse mehrheitlich gefasst. Zwölf Stadtverordnete stimmten dafür, acht dagegen, einer enthielt sich der Stimme.

"Wir sind nicht prinzipiell dagegen, sondern wollen wissen, was mit unserem Geld passiert", betonte Reinhard Schmook, Fraktionschef von SPD/Grüne/Kurstadt für alle. Für ihre Mitgliedschaft zahlt die Stadt jährlich 0,20 Euro pro Einwohner, das sind in der Summe knapp 2500 Euro. Er habe niemals das Kulturerbesiegel in Frage gestellt, sondern sogar mit daran gearbeitet. Doch er wolle wissen, wer das Geld verwaltet und wofür.

Die kritischen Stimmen richten sich gegen die Leitung des Oderbruch-Museums Altranft, die im Auftrag der Oderbruch-Gemeinden die Öffentlichkeitsarbeit für den Antrag leistet. Die Fraktionschefs Reinhard Schmook und Detlef Malchow argwöhnten, das Museum bleibe den Nachweis schuldig, wie es die jährlich 100 000 Euro aus dem städtischen Haushalt verwendet. Marco Büchel (Linke) und Dieter Bosse (CDU) plädierten, Kulturerbesiegel und Museum auseinanderzuhalten. Evelyn Faust (Grüne) sieht die Marke "Kulturerbe" als Chance für die Region.