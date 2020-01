Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Interessante Gespräche über Straßenkunst – Streetart – führte Kay Volbehr sogar schon mit älteren Menschen, die diese im Alltag, auf der Straße, eigentlich als Schmiererei abtun würden. Und zwar bei der Ausstellung seiner Fotos in der Wandelhalle des Kleist Forums. Eine Auswahl der Bilder ist nun seit Donnerstag im Studierendenclub Stuck in der Lindenstraße zu sehen. Sie zeigen Portraits aus dem öffentlichen Raum, die gesprüht oder aufgeklebt wurden und die er fotografiert hat.

Zum Beispiel in Berlin, Barcelona, Saragossa, verbunden mit manchmal "verrückten Geschichten", wie in der Ausstellungsankündigung zu lesen ist. "Man muss eben über Mauern klettern, in Ruinen rein oder in alte Fabrikhallen, zum Beispiel in Barcelona", berichtet Volbehr, der im Kleist Forum als Assistent der Technischen Leitung arbeitet, wenn er gerade keine Streetart fotografiert. Entdeckt er Kunst an einer Mauer, erzählt er, hält er die Kamera auch darüber und schießt ein Foto – denn meistens verberge sich dahinter weitere Kunst. "Dann muss man über die Mauer rüber." Und wisse nie, was dahinter ist. Einmal habe ihn in Spanien ein Streetart-Fotograf aus Edinburgh gewarnt – vor den Hundehaufen hinter der Mauer, erzählt er lachend.

Wandbild von P. Banause

In anderen Ländern sei das Bewusstsein für Streetart ein ganz anderes als in Deutschland. Man werde "sogar noch eingeladen", irgendwo hineinzuklettern und Fotos zu machen. Die Bilder, die nun in der Lindenstraße hängen, gehören dem Stuck, der sie mit Unterstützung von Blitz-Foto hat drucken lassen. Die Rahmen sind Leihgaben von der Bürgerbühne des Kleist Forums. Werden die Bilder in drei Monaten oder später wieder abgehängt, kann man sie auch kaufen. "Wir haben uns dabei an den Druckkosten orientiert", erklärt Maria Ullrich, Vereinsmitglied und in der Veranstaltungsgruppe des Stuck. Gerahmte Bilder kosten 40 Euro, die, die ohne Rahmen im Gewölbe hingen, 30. "Die Leute dürfen auch mehr geben. Alles fließt in den Verein", sagt sie. Nicht nur Fotos von Portraits sind nun im Studiclub zu sehen. Enthüllt wurde am Donnerstag auch ein Bild, das P. Banause direkt auf die Wand gemalt hat – auch ein Portrait.

Freitag ab 21 Uhr öffnet das Stuck regulär. Wer an einem anderen Tag eine Führung wünscht, kann sich unter stuck.ffo@gmail.com melden.