Brandenburg an der Havel

Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Vorfreude soll ja die schönste Freude sein. Der Lions-Club Brandenburg an der Havel hofft ausnahmsweise auf die große Nachfreude. Zum ersten Mal in der 16-jährigen Adventskalender-Geschichte findet sich kein Hauptpreisgewinner.

3.000 Kalender hatten die Löwen zum Advent wieder in Umlauf bringen können. Für den guten Zweck (zwei Erlös-Drittel fließen in den Bürgerpark Marienberg) und die Vorfreude, denn 173 Preise im Gesamtwert von 12.950 Euro lagen bereit. Heiligabend der Hauptpreis: ein 1.250-Euro-Reisegutschein. Mitte Januar meldet der Lions-Club, "der Gewinner des Hauptpreises hat sich noch nicht gemeldet" und bittet alle Kalender-Käufer "ihre Adventskalender-Nummer zu prüfen." Lions-Sprecher Fred Kagels: "2466 ist die Gewinnnummer. Zur Einlösung des Reisegutscheines im Wert von 1.250 Euro muss sich lediglich beim Reisebüro Travel Tours, Telefon 03381-220430, gemeldet und ein Termin zur Abholung vereinbart werden."