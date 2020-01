Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Bei einem Brand eines Einfamilienhauses im Eberswalder Stadtteil Ostende ist in der Nacht zum Sonnabend ein 83-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Einer der Söhne des Opfers, der mit seiner Frau und seinem 17-jährigen Sohn in einem Anbau des Hauses wohnt, erlitt Brandverletzungen am Kopf, als er versuchte den Vater aus dem Fenster des brennenden Hauses zu retten. So schildert es ein weiteres Familienmitglied am Sonnabendmorgen vor Ort.

Derzeit laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Kurz nach 23 Uhr waren die Feuerwehren in der Nacht alarmiert worden. Der Einsatz dauerte bis 4 Uhr. Außerdem waren die Brandbekämpfer am Sonnabendmorgen für Nachlöscharbeiten vor Ort. Das Haus des Toten ist nicht mehr bewohnbar.