Grünheide (dpa) Gegner und Befürworter der geplanten Fabrik-Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla wollen an diesem Samstag erneut in Grünheide (Oder-Spree) demonstrieren.

Nach Angaben der Polizei ist eine Demonstration gegen das Bauvorhaben mit bis zu 100 Teilnehmern angemeldet. Zu einer Pro-Tesla-Aktion werden nach Angaben des Veranstalters 50 bis 100 Menschen erwartet. Da die Demonstration auch in Tesla-Foren im Internet publik gemacht wurde, hoffe man auf mehr Teilnehmer, hieß es.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es eine Demonstration gegen die geplante Rodung und damit Ansiedlung auf dem Gebiet der Gemeinde gegeben. In Grünheide bei Berlin sollen von Sommer 2021 an Elektroautos der Typen Model 3 und Y gebaut werden. Der Vorstand hat den Kaufvertrag mit dem Land bisher noch nicht unterschrieben.

Offen ist, ob es Probleme mit dem Trinkwasser geben wird, wenn sich Tesla ansiedelt. Der Wasserverband Strausberg-Erkner sieht die öffentliche Versorgung gefährdet. Mehrere Medien berichteten darüber. Das Land Brandenburg hofft auf eine Lösung. Die Landesregierung sei optimistisch, dass sich die Bedenken des Wasserverbandes ausräumen ließen, hatte der Regierungssprecher gesagt.

Der Kaufpreis für das Waldgelände bei Grünheide (Kreis Oder-Spree) war vom Landesbetrieb Forst auf knapp 41 Millionen Euro taxiert worden, ein unabhängiges Gutachten steht noch aus. Der Finanzausschuss des Brandenburger Landtags hatte den Kaufvertrag bereits gebilligt.