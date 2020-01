Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Sebastian Mrosek steht hinterm Pult in der Aula der Albert-Schweitzer-Oberschule. Er sagt keinen Ton. Er schaut auf all die Siebt- und Achtklässler, die sich an diesem Morgen zur Gedenkstunde für den Namenspatron versammelt haben. Nach und nach wird es leiser, bald herrscht völlige Stille in der Aula. Der Rektor musste dafür nicht einmal seine Stimme erheben.

Ist es die Neugier auf den neuen Schulleiter? Ist es einfach Höflichkeit, dass die Schüler still werden? Oder hilft dem 35-Jährigen seine unaufdringliche Form, Autorität auszustrahlen, dass ihm Aufmerksamkeit geschenkt wird? Es dürfte eine Mischung aus allem sein. Seine einleitenden Sätze, mit denen er den Schweitzer-Gedenktag eröffnet, sind nicht die mitreißendsten. Dennoch herrscht diese gespannte Ruhe. In dieser Stille scheint sowohl bei Lehrern als auch Schülern die Frage zu stecken: Was ist das für ein Mensch, unser neuer Chef? Mrosek spricht leise. Und tut das sicher mit Bedacht. Denn wer ihn verstehen will, etwas von ihm erfahren möchte, wird dadurch ganz automatisch selbst mucksmäuschenstill.

Wer ihn kennenlernen möchte, kann sich mit dem gebürtigen Hennigsdorfer auf eine Zeitreise begeben. Am 1. September 1990 läuft Sebastian Mrosek "in meinen Klamotten, die wir aus dem Westteil Berlins geholt hatten", mit seinen Eltern von der Wohnung im damals noch frischen Neubaugebiet Hennigsdorf-Nord zur Clara-Schabbel-Schule. "Am meisten habe ich mich auf meine Schultüte gefreut", erinnert sich der Rektor an den Erstklässler in sich. Und der Schulalltag? Darauf habe er sich nicht gefreut, aber auch kein negatives Gefühl vor dem neuen Alltag gehabt. Der kam einfach auf ihn zu.

Tag für Tag, Jahr für Jahr geht der Junge zur Grundschule, später wechselt er ins Puschkin-Gymnasium. "Da war ich nicht glücklich. Ich hätte lieber aufs Oberstufenzentrum gehen sollen", sagt er knapp zwei Jahrzehnte nach seiner Gymnasialzeit. Er sei kein einfacher Schüler gewesen, habe viel hinterfragt und das auf unbequeme Weise. Sein Resümee dieser Zeit fällt hart aus: "An mir wurde viel verbockt." Damals habe er sich vorgenommen: "Ich werde selbst Lehrer und mache es besser." Der Weg dahin führte über die Universitäten in Halle und Potsdam. Sport und Englisch waren bereits zu Hennigsdorfer Zeiten seine Lieblingsfächer. Sie blieben es auch im Studium.

Über Stationen als Referendar in Nauen, als Lehrer in Mühlenbeck und Ausbilder für Lehramts-Seiteneinsteiger im Auftrag des Staatlichen Schulamts kam Mrosek im Januar vorigen Jahres erstmals zu "Schweitzers", wie eingefleischte Fans die Schule nennen. Die Schule befand sich damals in einer schwierigen Situation. Nach dem Weggang seiner Vorgängerin Yvonne Walthenberger war die Rektorenstelle lange verweist. Und schon seit einigen Jahren, so bestätigen es Mrosek und die einstige Rektorin Sybille Kutsche-Stange, seien Traditionen eingeschlafen. Traditionen, die der Schule ein Profil gegeben und damit Lehrern sowie Schülern geholfen haben, eine Mannschaft unter einem Dach zu werden.

Genau in diese Zeit muss auch noch der Skandal um den Lehrer knallen, der auf einem schulischen Sportfest seine Nazi-Tattoos zeigt! Plötzlich teilt sich die Mannschaft in Lager, vielleicht mehr bei den Schülern denn den Lehrern. In diesem schwierigen Jahr 2019 schnupperte der Hennigsdorfer also ein wenig in diese Schule hinein. Stundenweise wurde er vom Staatlichen Schulamt abgestellt, dem kommissarischen Rektor, Michael Hoff, unter die Arme zu greifen.

Den Hennigsdorfer aus Leidenschaften packte trotz der Probleme die Lust darauf, hier gestalten zu wollen. Und so wartete er fast ungeduldig darauf, dass die Rektorenstelle ausgeschrieben wurde. Seit dem 6. Januar kann er Traditionen wieder einführen, heikle Probleme anfassen, mit Schülern und Lehrern diskutieren oder einfach den Schulalltag gestalten.

Die Voraussetzungen dafür sind gut. "Für mich stimmt das Setting hier." Das fange beim Gebäude an: "Das hat dicke Wände, große Fenster, helle Flure und wird dennoch, am Wald liegend, ein bisschen beschattet. Das ist gut fürs Klima." Damit meint er vordergründig die Temperatur. Oder ist das bildhafter zu verstehen? Wohlfühlen geht über das hinaus, was ein Thermometer anzeigen kann. Für Sebastian Mrosek heißt das auch: "Ich genieße es, in dieses Gebäude zu gehen. Das ist wie mein Zuhause. Die Schule ist mein Wohnzimmer."

Trotzdem hat er als erstes die "quietschend roten Sessel" aus seinem Arbeitszimmer geschmissen. "Ich weiß nicht, zu welcher Gelegenheit ich darin sitzen soll", sagt er über die Sitzgelegenheiten, die er "Altlasten" nennt. Sekunden später spricht er davon, dass "es wichtig ist, Traditionen zu bewahren". Sollte seine Vorvorgängerin den Rausschmiss der Sessel ein wenig schockiert haben, so kann sie jetzt wieder beruhigt sein. Sybille Kutschke-Stange – sie ist zu Beginn des Interviews dabei – hat es selbst bedauert, dass Traditionen wie der Schweitzer-Gedenktag und der Antirassismus-Tag eingeschlafen waren. Und sie sagt auch: "Es gibt Baustellen in dieser Schule. Es braucht ein bisschen Zeit, dann wird die Schule wieder ihren guten Ruf bekommen."

Natürlich spricht sie damit Sebastian Mrosek aus dem Herzen. Der ist bereit, auf dem Weg dahin klare Worte zu sprechen. Über den Lehrer mit den Tattoos, die zu dessen Versetzung ins Schulamt führten, sagt er: "Man kann nicht bestreiten: Was der auf dem Körper hat, ist der rechten Szene zuzuordnen. Und es ist nicht egal, was jemand auf seinem Körper hat. Deshalb glaube ich auch nicht, dass er ein toller Lehrer, ein Vorbild ist." Er geht davon aus, dass seine Kollegen das sehr ähnlich sehen. Dass dies nach außen nicht zu vernehmen war, habe einen anderen Grund gehabt: "Aufgrund des laufenden Verfahrens gegen den Mann waren uns Manschetten angelegt worden. Wir durften nichts sagen."

Im dunklen Jackett und fein gepunktetem Hemd sitzt Sebastian Morsek im Rektorenzimmer und erzählt all diese Dinge, die die Schule so aufgeregt haben, mit ganz unaufgeregter Stimme. Wieder spricht er leise, unterstreicht manche Bemerkung mit einer konzentrierten Handbewegung. Sitzt da vor einem die Ruhe in Person? "Ich kann auch die Axt im Walde sein, jemanden zur Sau machen", versichert er, um gleich hinzuzufügen: "Ich bin hart, aber fair." Und er sucht nach Kompromissen. Beispiel Fridays-for-Future-Demonstrationen. Bislang mussten sich Hennigsdorfs Schulen kaum mit Jugendlichen auseinandersetzen, die den Freitag zum Demonstrieren statt Lernen nutzten. "Ich finde es gut, wenn jemand für etwas einsteht. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das immer Freitagvormittag sein muss." Wolle sich ein Schüler in dieser Klima-Bewegung dauerhaft engagieren, würde er mit diesem nach Lösungen suchen, "ohne dass wir gegen Rechtsnormen verstoßen". Der Unterricht könne zum Beispiel am Nachmittag in Selbstbeschäftigung nachgeholt werden. Das ist für ihn ein Kompromiss: Selbst Überstunden machen, damit ein Demonstrant den Stoff nachholen kann.

Mit Ausdauer ein Ziel anstreben und dabei niemanden auf der Strecke lassen, das ist der Ausdauersportler gewöhnt. Über Jahre war er Kapitän beim Tennisclub Hennigsdorf. "Mir wurde ein großes Talent nachgesagt." Er habe aber auch gewusst, wann ein Schlussstrich zu ziehen ist: "Wenn man gegen Spieler verliert, die man jahrelang vom Platz gejagt hat." Mittlerweile hat der Sportlehrer eine neue Passion gefunden. "Das Mountainbike von meinem Kumpel sah so furchtbar schön aus", erinnert er sich an den Augenblick, als er beschloss, selbst auf einem solchen radeln zu wollen. Mittlerweile nimmt er an Rennen teil, die über Hunderte von Kilometern führen.

"Dinge, die ich erreicht habe, verdanke ich dem Ausdauersport. Ich weiß, dass es immer weiter geht. Ich bin nicht immer der Schnellste. Aber ich mache weiter." Merkt der begeisterte Sportler in diesem Moment, wie sehr dieses Bild zu seinem neuen Job passt? Er wird sich abstrampeln müssen. Er wird ins Keuchen kommen. Er wird nicht immer auf dem schnellsten Weg sein Ziel erreichen. "Ich werde mir ein tiefgründiges Bild davon machen, wohin die Reise geht." Seine Kollegen und Schüler will er dabei mitnehmen. Um die Traditionen der Albert-Schweitzer-Schule zu bewahren, wieder zu beleben und um neuen Zielen entgegenzustreben.