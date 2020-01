MOZ

Mönchwinkel (MOZ) Wo liegt Prelauki? Von den fünf Ortschronisten der Gemeinde Grünheide, die am Donnerstag in der Begegnungsstätte Mönchwinkel zusammengekommen waren, hatten immerhin zwei eine ungefähre Vorstellung: "Es lag an der Grenze des Hangelsberger Forstes", so Lutz Holst aus Spreeau. Der Hangelsberger Chronist Jürgen Storm wusste es genauer: "Zwischen Wulkow und Spreetal", siedelte er es nach Auswertung vieler alter Karten an.

Getroffen hatten sich die Ortschronisten, um Informationen auszutauschen, damit man weiß, auf welchem Gebiet jeder forscht und zu wem man jemanden schicken kann, der Fragen hat zur Geschichte seines Ortes und der Menschen, die hier gelebt haben. Vom Heimatverein Kagel mit seinen 81 Mitgliedern, davon sechs Jugendliche, war die Vorsitzende Elisabeth Turowski dabei, vom Heimatverein Grünheide mit seinen 82 Mitgliedern der Vorsitzende Lothar Runge, Tobias Thieme, der das Grünheider Heimatmuseum in Mönchwinkel betreut, Jürgen Storm und als Einladender Lutz Holst. Letzterer hatte im April 2019 die "Interessengemeinschaft Geschichte und Natur" ins Leben gerufen. Etwa 17 an Heimatgeschichte Interessierte treffen sich jeweils am zweiten Dienstag des Monats in der Begegnungsstätte Mönchwinkel. "Wir sind für alle Themen offen, sind so etwas wie ein Stammtisch ohne Bier", sagte er schmunzelnd. "Jeder, der etwas zur Regionalgeschichte herausgefunden, eine Frage hat oder nur zuhören will, kann kommen."

Lutz Holst war es auch, der zu dem Treffen der sechs Ortschronisten, zu denen noch Hildegard Seidel aus Kienbaum gehört, eingeladen hatte. Das erste Treffen fand 2016 statt und sollte eigentlich jährlich fortgesetzt werden. "Nun sind wir erst einmal wieder in der Findungsphase", stellte Holst angesichts der vielen Gedanken, die geäußert wurden, fest. So müsste man alte Grabsteine bewahren. Es gebe viele über die Heimat forschende Privatpersonen, deren Materialien man der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Im Heimatmuseum könne ein Archiv eingerichtet werden. Eine Fortsetzung des Treffens soll nun in einem Jahr im Havemann-Haus Grünheide folgen.