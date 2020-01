Jörn Kerckhoff

Britz (MOZ) Es gibt Menschen, die im Verborgenen Großes bewirken und von der breiten Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen werden. Und es gibt Menschen, deren Tag mehr als 24 Stunden lang sein muss – anders ist gar nicht zu erklären, was sie alles schaffen. So ein Mensch muss auch Dr. Gunther Nisch gewesen sein, einerseits Neurochirurg in Berlin, andererseits Regionalhistoriker in Theerofen im Amt Britz-Chorin-Oderberg. Am 23. Januar 2019 verstarb Nisch im Alter von 85 Jahren, sein Wegbegleiter Bernd Hübner hat für den 25. Januar ab 14 Uhr eine Gedenkausstellung zu Ehren von Gunther Nisch im Rathaus Britz organisiert.

"Bilder der Erinnerung" lautet der Titel der Ausstellung, die für mindestens zwei Wochen zu sehen sein soll und mit der Hübner den Besuchern sowohl den Regionalhistoriker und Maler, aber vor allem auch den Menschen, Bürger und Freund Gunther Nisch nahebringen will. "Hätte ich ihn nicht getroffen, hätte ich vieles nicht erfahren, was ich heute weiß", beschreibt Hübner sein ganz persönliches Verhältnis zu Gunther Nisch.

Sofort zueinander gefunden

Praktisch auf dem OP-Tisch lernten sie sich kennen, als Nisch den Malermeister Hübner im Jahr 1981 am Rücken operierte. Von Anfang an habe sich gezeigt, dass sie einen Draht zueinander haben, aus dem Arzt-Patienten-Verhältnis habe sich eine Freundschaft entwickelt. Ihre Begeisterung für die Malerei verband sie, beide sind beziehungsweise waren Mitglieder der Künstlergruppe "Märkische Schmierfinken".

Bedeutend für die Region wurde Nisch durch sein Wirken als Historiker des Klosters Chorin. Dieser Aufgabe widmete er sich zum einen, weil er einen Ausgleich zu seiner Arbeit als Neurochirurg brauchte und andererseits, weil er einen starken Bezug zur Kirche hatte. "Er kam aus einem christlichen Elternhaus und seine Frau Annemarie war als Pastorin tätig", erzählt Bernd Hübner über den verstorbenen Freund.

So tauchte Nisch ab den späten 1960-er Jahren in die Archive ab, um die vielen alten Urkunden, des im Jahr 1258 gegründeten Kloster, zu erforschen und aus dem Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen.

Damit leistete er wertvolle historische Arbeit nicht nur für das Kloster, sondern auch für die gesamte Region. Er sei fest davon überzeugt, dass das Kloster seine heutige Bekanntheit und Bedeutung der Arbeit von Gunther Nisch zu verdanken habe, so Bernd Hübner.

Seine Ergebnisse hielt Nisch in zahlreichen Büchern fest, an denen sich Experten und Studenten heute orientieren können, ohne selbst die Archive aufsuchen zu müssen. Die Bedeutung der Arbeit sei nicht hoch genug einzuschätzen, hebt Hübner die Arbeit Nischs hervor. Im Jahr 2014 wurde Nisch auch dafür mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Dem Geist näher als dem Fleisch

Dabei sei sein Freund aber immer ein sehr bescheidener und demütiger Mensch gewesen, erinnert sich Hübner. Als Mediziner in einer technisch modernen Umgebung einerseits und einer sehr asketischen in Theerofen andererseits habe sich Nisch zwischen zwei sehr gegensätzlichen Welten bewegt. "Er war eigentlich ein Mönch", beschreibt Hübner, wie viele Menschen Nisch wahrnahmen. "Er war dem Geist näher als dem Fleisch", fügt er hinzu.

Nisch habe den Menschen schon zu DDR-Zeiten, als Kirche und Religion keine große Rolle spielten, zeigen wollen, welches Kleinod das Kloster sei. Dafür habe er damals schon den "Verein zur Pflege des Choriner Erbes" im Kulturbund der DDR gegründet. 1990 ging daraus der "Chorin Verein" hervor, dem er lange vorstand und später zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Zu der Gedenkveranstaltung am 25. Januar wird auch Annemarie Nisch nach Britz kommen und auch Amtsdirektor Jörg Matthes habe sein Kommen angekündigt, so Hübner. Außerdem hoffe er darauf, dass weitere Wegbegleiter von Gunther Nisch dabei sein werden und sich bei Kaffee und Kuchen gegenseitig ihre Erinnerungen an den Arzt, Historiker und Menschen erzählen. Und natürlich sei jeder eingeladen, der Interesse habe.