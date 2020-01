BRAWO

Brandenburg Die Junge Union (JU) Brandenburg an der Havel regt dazu an, die politischen Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche in der Stadt deutlich zu stärken. "Jugendliche müssen in der Stadt mehr Möglichkeiten erhalten, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen und politisch mitzubestimmen", so der Kreisvorsitzende der Jungen Union Marco Wagner und weiter: "Die Beteiligung und Mitwirkung von Jugendlichen ist zwar in der Hauptsatzung der Stadt Brandenburg fest verankert, in der praktischen Umsetzung gibt es jedoch noch viel Handlungsbedarf.§

Die JU schlägt daher die Gründung eines kommunalen Jugendforums und die Einrichtung digitaler Beteiligungsmöglichkeiten vor. Dabei sieht das Kommunale Jugendforum vor, einmal im Jahr ein Jugendforum in der Stadt durchzuführen, an dem alle interessierten Kinder und Jugendlichen in der Stadt, entsendet von ihren Schulen, teilnehmen können. Dabei können sie mit dem Oberbürgermeister und Vertretern der Stadtverordnetenversammlung (SVV) zusammenkommen, um mit ihnen über die Jugend betreffende Themen in der Stadt zu diskutieren. Hieraus sollen Projektgruppen zu bestimmten Themenbereichen entstehen, um konkrete politische Ideen zu entwickeln. "Zur Koordinierung könnte ein Leitungsgremium des Jugendforums aus Reihen der Jugendlichen gebildet werden, das in der SVV zu Themen der Jugendlichen Mitspracherechte erhält und als politisches Sprachrohr der Jugendlichen in der Stadt auftritt", erklärt Wagner. Das Jugendforum soll professionell von einem hauptamtlichen Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt betreut werden. "Das Jugendforum kann so ein sinnvoller Wegbereiter für die Gründung eines Jugendparlaments in der Stadt sein", ist sich Wagner sicher.

Als Digitale Beteiligungsmöglichkeiten schlägt er etwa eine App für Jugendliche vor, in der sie Anliegen an die Stadtverwaltung oder politischen Vertreter in der SVV mitteilen können, um die kommunale Beteiligung von jungen Menschen jugendgerecht zu gestalten. "Gerade im Bereich der Online-Partizipation liegt ein großes Potential, wenn es um die Transparenz und Sichtbarkeit von politischen Diskussionen und Entscheidungsprozesse geht. Jugendliche müssen in unserer Stadt ein klares politisches Mandat erhalten. Nur so kann Jugendpartizipation verbindlich und in einem verlässlichen Rahmen ablaufen", unterstreicht der JU-Kreisvorsitzende. Denkbar wäre laut Wagner auch, ergänzend zur Hauptsatzung der Stadt, eine eigene Jugendverfassung zur kommunalen Beteiligung von Jugendlichen in der Stadt zu entwickeln. (red)