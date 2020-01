Eberhard Keil

Beeskow Auch in den Wintermonaten sind die Leistungssportler nicht nur im Training aktiv. Neben Athletiktests bestreiten sie in der Halle Ergometer-Wettkämpfe. So hatte sich jetzt ein Teil der Leistungssportler früh in Mühlberg/Elbe getroffen. Da die Beeskower zum Mühlberger Ruderverein einen recht guten Kontakt haben, wurde natürlich die Einladung angenommen, obwohl die Anreise immer sehr beschwerlich ist. Insgesamt waren 14 Rudervereine angereist, zum großen Teil aus Sachsen, die für die Leistungsruderer aus Brandenburg teils unbekannte Gegner sind.

Es waren also recht interessante und spannende Wettkämpfe zu erwarten. Angefeuert von den Zuschauern und den Sportlern wurden prima Leistungen erbracht. Die Beeskower Ruderer haben sich in ihren Altersklassen gegen die Übermacht aus Sachsen tapfer geschlagen. Nicht nur, dass sie in einigen Rennen Siege holten, sondern es erreichten einige von ihnen gegenüber dem letzten Ergo-Wettkampf bedeutend bessere Zeiten.

Im Einer wurde Chantal Kasten Erste und war im Zweier mit Finja-Malin Büttner ebenfalls erfolgreich. Die Jüngsten Martha Haß und Marlene Voigt ruderten im Zweier ebenso ganz nach vorn. In den anderen Zweier-Rennen haben die Teams Lotte Voigt, Emma Fuchs und Marius Tornow, David Schulze Platz 2 belegt.

Auch das Abschneiden der anderen Beeskower ist bemerkenswert. So konnten Finja-Malin Büttner, Charlotte Jagenow, Emma Fuchs, Lotte Voigt, Marlene Voigt, Marie Hesse, Jette Merle Grommisch mit ihren Leistungen auf den Plätzen 2 bis 4 im großen Teilnehmerfeld recht zufrieden sein.

Die Jungen David Schulze und Marius Tornow sind nur knapp an einer Medaille vorbei gerudert, denn sie landeten auf dem 4. Platz. Auch die Kreisstädter wie Frieda Voß und Niels Britz haben mit Plätzen in den Top Ten ihrer Altersklassen zum guten Mannschaftsergebnis beigetragen.

Zeiten verbessert

Erwähnenswert ist noch, dass Niels Britz und Marie Hesse eine erfreuliche Leistungssteigerung erreichten und auch Marius Tornow und Chantal Kasten mit einer großen Energieleistung in ihrem großen Teilnehmerfeld aufwarteten. Die Sportler bedanken sich ganz herzlichen bei Maik Haß, Uli Hesse und Luise Kuhnert für die Fahrdienste und Betreuung.