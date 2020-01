Woltersdorfs neue Kämmerin

Die Wirtschaftsjuristin Eve Möckel (34) hat im November den Posten als Kämmerin in Woltersdorf übernommen. Zuvor war sie zehn Jahre lang an der Technischen Universität als Teamleiterin für Drittmittelverwaltung zuständig. "Auch dort hatte ich mit Haushaltsrecht zu tun, das war inhaltlich ähnlich", sagt sie. Warum sie die Stelle in Woltersdorf angenommen hat? "Ich wollte mich weiterentwickeln", sagt sie, "und mich reizt es, dass ich die Gemeinde mitgestalten kann." Sie hat sich zum Ziel gesetzt, den Haushaltsplan auf stabile Füße zu stellen. Die noch fehlenden Jahresabschlüsse seit 2014 sollen in den nächsten zwei Jahren fertiggestellt werden. "Ich möchte künftig auch den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr bereits im Juni vorlegen, damit er bis zum Jahresende beschlossen werden kann." Eve Möckel hat einen fünfjährigen Sohn und lebt mit ihrer Familie in Fredersdorf Für Hobbys bleibt ihr neben Arbeit, Haus und Familie wenig Zeit. "Ich arbeite aber sehr gern im Garten."⇥mk