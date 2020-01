Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) OB René Wilke geht nicht von einer Schließung des Archiv-Standortes in Frankfurt aus. Einen Umzug hielte er finanziell für unverhältnismäßig.

Die Stadt sucht derzeit keine alternative, zentrumsnahe Liegenschaft für die Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde. Oberbürgermeister René Wilke zeigte sich am Mittwoch optimistisch, dass der jetzige Standort in der Fürstenwalder Poststraße auch im Zuge der konzeptionellen Neuausrichtung der Behörde bestehen bleiben kann. "In den Gesprächen, die ich derzeit dazu führe, gibt es keine Signale, die in Richtung Schließung gehen. Es wäre auch einfach nicht zu begründen, einen funktionierenden Standort zu schließen", sagte er.

Erst in der vorigen Woche habe er darüber mit der Landesaufarbeitungsbeauftragten Maria Nooke gesprochen und sich im Dezember bei einem Vor-Ort-Termin mit Außenstellenleiter Rüdiger Sielaff auch selbst ein Bild von den Bedingungen machen können. "Der Archivstandort ist hochmodern und in einem hervorragenden Zustand", betonte Wilke. Lediglich die Lagerung der Säcke mit den zerrissenen Akten im Keller sei ein Problem.

Im Herbst hatte der Bundestag beschlossen, die Akten der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) in das Bundesarchiv zu integrieren. Je Bundesland soll eine Außenstelle erhalten bleiben. In Brandenburg gibt es mit Frankfurt ohnehin nur einen Standort. Allerdings handelt es sich um keinen authentischen Ort der SED-Diktatur, noch dazu liegt er fernab des Stadtzentrums. Deshalb steht auch ein Umzug nach Cottbus im Raum. Der rot-schwarz-grüne Koalitionsvertrag lässt die Frage offen (siehe Infokasten).

Im Frühjahr wird der Kulturausschuss des Bundestages über die Neuordnung beraten. Auch der Landtag werde dem Gremium dann möglicherweise eine Empfehlung geben – und sich für Frankfurt aussprechen, ist René Wilke überzeugt. Denn: "Warum man hier einen Standort kaputt machen soll, um ihn in Cottbus für viele Millionen neu aus dem Boden zu stampfen und aufzubauen, das müsste das Land dem Bund erst einmal erklären."

Kaum Besucherverkehr

Die abseitige Lage spiele für die Arbeit der Behörde kaum eine Rolle. 90 Prozent der Anträge und Anfragen würden auf dem Postweg beantwortet. "Es ist ein Arbeitsort, Besucherverkehr gibt es kaum", so Wilke. Die Beschäftigten – es sind rund 50 – würden den Standort deshalb gar nicht als Problem empfinden. Wilke verweist darüber hinaus auf die vielen gewachsenen Kooperationen mit Einrichtungen wie der Gedenkstätte in der Collegienstraße oder der Viadrina.

Über alternative Standorte in Frankfurt selbst sei zwar nachgedacht worden. Doch entweder lägen sie – wie die ehemalige MfS-Bezirksverwaltung in der Robert-Havemann-Straße – ebenfalls nicht im Zentrum oder aber sie seien zu klein. Dazu gehört beispielsweise das leer gezogene Collegienhaus gegenüber der Gedenkstätte und Musikschule.

Die Überlegungen gingen derzeit eher in die Richtung kleinerer Neben- bzw. Servicestellen der Frankfurter Außenstelle, darunter auch im Menschenrechtszentrum in Cottbus. René Wilke: "So etwas halte ich für durchaus plausibel. Aber eine Schließung und ein Neubau? Ich wüsste nicht, wie man das sachlich begründen sollte."