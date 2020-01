Dorfwettbewerb geht in neue Runde

Andreas Koska

Brück In diesem Jahr startet wieder die neue - inzwischen 11. - Runde des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft". Gesucht werden Dörfer, die Wege gehen, um für ihre Bewohner attraktiv zu bleiben und ihr dörfliches Umfeld erhalten.

Als größte Bürgerbewegung Deutschlands bewegt der Wettbewerb seit fast 60 Jahren die Menschen auf dem Land. Seit 1990 sind auch die Brandenburger dabei. "Unser Dorf hat Zukunft" ist Motto für viel ehrenamtliches Engagement, die sozialen und kulturellen Aktivitäten in den ländlichen Gemeinden. Der Wettbewerb von Heute richtet den Blick in die Zukunft. Das heißt aber auch, sich auf die eigenen Wurzeln, Kultur und Brauchtum zu besinnen, um darauf die Zukunft zu gestalten. "Der Wettbewerb unterstützt und aktiviert bürgerschaftliches Engagement in den Dörfern. Er festigt Dorfgemeinschaften, indem er Menschen motiviert, ihre Heimat mitzugestalten. Sie bestimmen letztlich die Zukunftsperspektiven des eigenen Dorfes", versucht Minister Axel Vogel, zu einer Teilnahme zu bewegen.

In diesem Jahr werden Kreissieger gekürt, 2021 dürfen die Besten am Landeswettbewerb teilnehmen, dann folgt der Bundesentscheid. Aus dem Fläming war bislang Wiesenburg der erfolgreichste Teilnehmer. Dippmannsdorf und Lütte sowie Rädigke wurde ebenfalls schon ausgezeichnet.

"Unsere Dörfer, ob Alt Bork, Deutsch Bork, Oberjünne, Golzow oder Damelang müssen sich nicht verstecken, ich rufe alle Ortsvorsteher und Bürgermeister auf, sich am Wettbewerb zu beteiligen", glaubt auch Andreas Koska, der Vorsitzende des Tourismusvereins Zauche-Fläming auch an erfolgreiche Teilnahmen aus der Zauche.

Im Verein ist man von eine touristischen Impuls durch die Teilnahme überzeugt. "Dadurch wird die Lebendigkeit der Dörfer deutlich, das bringt sowohl Touristen in unsere Region und es macht auch auf unsere Orte als mögliche Stätten, um sich niederzulassen aufmerksam", ist Koska vom Nutzen überzeugt.

Informationen und Anträge sind bei Steffie Marquard vom Landkreis Potsdam-Mittelmark erhältlich: Mail steffie.marquard@potsdam-mittelmark.de, Telefon 033841/91-224.