Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das dicke Ende kommt immer zuletzt: Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) und Verbandsvorsteher des Trink- und Abwasserverbandes Barnim-Oderbruch (TAVOB) hat in der Stadtverordnetenversammlung eingeräumt, dass der Verband vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) eine Niederlage erlitten habe. Das Gericht habe festgestellt, dass Altanschließer zu hohe Gebühren zahlen.

Lehmann kündigte an, dass der Verband gegen das Urteil in Berufung gehen wolle. Seiner Auffassung nach werden die Gebühren besonders für die Mieter erheblich steigen. Der Bürgermeister hatte diese Information unter dem Punkt Anfragen/Informationen am Ende der Sitzung mitgeteilt.

Das Gericht hatte einem Ehepaar aus Neutrebbin Recht gegeben, das gegen den Schmutzwasser-Bescheid des Tavob für zentrale Entsorgung für 2017 geklagt hatte. Das Gericht erklärte in seinem Urteil die Klage für zulässig und stellte fest: "Der Schmutzwassergebührenbescheid ist rechtswidrig". Der Tavob könne zur Erhebung von Schmutzwassergebühren, darin enthalten sind Grund- und Mengengebühren, "auf keine taugliche Rechtsgrundlage zurückgreifen". Einzig in Betracht kommende Rechtsgrundlage sei die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserableitung und -behandlung des Tavob in der zum 1. Juli 2015 in Kraft getretene Fassung. "Denn nur diese", so das Gericht, "beansprucht für den hier interessierenden Erhebungszeitraum des Kalenderjahres 2017 Gültigkeit."

"Nichtigkeit" der Satzung

Das Gericht kommt zu dem Schluss: "Die Anwendung der Satzung scheitert an ihrer Nichtigkeit. Denn die Regelungen verstoßen,insbesondere auch in der Gesamtschau mit anderen Satzungen und Beschlüssen des Verbandes gegen das Verbot der Doppelbelastung, den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit und den Gleichheitsgrundsatz. Denn die Beitragszahler hätten im Unterschied zu den übrigen Nutzern ihren Anteil an den Anschaffungs- und Herstellungskosten für ihren Anschluss bereits erbracht.

Bei der Umstellung von dem beitrags- und gebührenfinanzierten System auf eine reine Gebührenfinanzierung, sei der Verband gehalten, entweder alle Beiträge zurückzuzahlen und keine mehr zu erheben oder in seiner Satzung gespaltene Gebührensätze festzulegen, so das Gericht.

"Nach dem schwarzen Donnerstag dem 17. Dezember 2015 für den Tavob folgte nun der schwarze Mittwoch", erklärte Detlef Malchow, Sprecher der Bürgerinitiative Altanschließer Oder­bruch-­Barnim. Denn das Urteil des Verwaltungsgerichtes Frankfurt (Oder) war an einem Mittwoch im Dezember verkündetworden.

Sechsstellige Anwaltskosten

Mittlerweile habe der Verband 300 000 Euro Rücklagen für Gerichtskosten eingestellt. "Verloren hat er hunderte Prozesse. Schon für die bisherigen Gerichts- und Rechtsanwaltskosten hat er eine sechsstellige Summe bezahlt", betonte der Sprecher. Der Tavob werde auch die nächsten 384 Prozesse verlieren, prophezeite er.

Über die nächsten 50 Klagen gegen den Tavob werde das Frankfurter Verwaltungsgericht am 5. Februar urteilen. "Ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass dann genauso entschieden wird wie am 4. Dezember 2019, schließlich hat sich beim Sachverhalt nichts verändert", erklärte Malchow.

Der Verband könne keine neuen Gebührenbescheide an die 4100 Neuanschließer und 2700 Altanschließer versenden, weil das Gericht die Abwassergebühren-Satzung für rechtswidrig erklärt habe. Dem Verbandsvorsteher wirft Malchow "sinnlose Konfrontationspolitik" vor. Mit einer Revision des Urteils löse er eine weitere Klagewelle aus.