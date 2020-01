Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Der ambulante Hospizdienst "Leben bis zuletzt" bietet ab dem 21. März wieder einen neuen Schulungskurs für Interessenten, die sich ehrenamtlich in der Hospizarbeit engagieren möchten, an. Die Bedürfnisse unheilbar kranker, sterbender Menschen und ihrer Angehörigen stehen im Mittelpunkt des ambulanten Hospizdienstes. Sterben gehört zum Leben dazu. Die Hospizbewegung ist angetreten, um der Verdrängung von Sterben, Tod und Trauer in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Sie besuchen die Betroffenen zu Hause und in Einrichtungen der Altenhilfe und versuchen mit ihnen und den Angehörigen die noch verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten.

Im Kurs werden ehrenamtliche Mitarbeiter/innen auf die Begleitung von schwerstkranken sterbenden Menschen und deren Angehörigen vorbereitet. Es werden Grundlagen der Hospizarbeit, der Sterbebegleitung, der Trauer und Trauerbegleitung, der Begleitung von Menschen mit Demenz, der Kommunikation und vieles mehr vermittelt.

Jeder, der sich dieser Aufgabe verbunden fühlt, ist eingeladen, den Hospizkurs zu besuchen und dadurch das Team zu bereichern. Der Kurs ist kostenfrei. Fragen und Anmeldungen unter 3385/5377-28 oder per E-Mail an ahd@diakonie-hvl.de.