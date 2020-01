Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) In der Nacht zu Sonnabend kam es zu einem Brand in einem Wohnblock in Hennigsdorf. Eine tote Frau wurde aufgefunden. Ob es sich um die Wohnungsinhaberin handelt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Der Einsatz hatte laut der Regionalleitstelle in Eberswalde um 1.19 Uhr begonnen. Die Feuerwehren wurden zu einem Brand in die Alsdorfer Straße gerufen. Eine Wohnung im obersten Geschoss stand in Flammen. "In der Brandwohnung haben wir eine tote Person aufgefunden", so der Lagedienstleiter aus Eberswalde. Die Arbeit der Feuerwehrleute, die mit Drehleitern und Atemschutzgeräten im Einsatz waren, konnten am Vormittag beendet werden. Der Einsatzort wurde der Polizei übergeben.

"Die Brandursachenermittler sind noch vor Ort", sagte André Quade von der Polizeiinspektion Oberhavel auf Nachfrage (Stand: 12 Uhr). "Wir gehen mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Brand nicht aufgrund äußerer Einwirkung entstanden ist." Möglicherweise handelte es sich um einen technischen Defekt oder einen nicht sachgemäßen Umgang mit Feuer. "Das prüfen wir derzeit."

Dass es sich bei der in der Brandwohnung gefundenen Toten um die Mieterin handelt, sei ebenfalls noch nicht abschließend geklärt. "Hinweise und Zeugenaussagen deuten jedoch darauf hin", so Quade.

Zu einem Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen sei es nicht gekommen. Kleinere Schäden durch Ruß oder Löschwasser seien nicht ausgeschlossen. Eine Türnotöffnung musste durchgeführt werden.

In der Nacht mussten der entsprechende und der benachbarten Aufgang evakuiert werden. Mittlerweile können die Nachbarmieter wieder in ihre Wohnungen. Der Aufgang, in dem es gebrannt hat, bleibt vorerst der Polizei überlassen. "Der aktuelle Stand ist, dass der Aufgang heute noch, in den nächsten Stunden, freigegeben wird", so André Quade. Der Großteil der Mieter könne dann zurück in die eigenen vier Wände. Ausgeschlossen sei zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht, ob nicht einzelne Personen weiter in der von der Stadt gestellten Ersatzunterkunft bleiben müssen. "Das müssen wir noch prüfen." Bis auf Weiteres bleibe der Zugang zur Wohnung zur Wohnung wegen der Spurensicherung und aus Pietätsgründen (die Leiche muss noch geborgen werden) untersagt.

Zum Brand in der Nacht kamen 67 Einsatzkräfte der Feurerwehren aus Hennigsdorf, Velten, Bötzow und Marwitz.