Matthias Henke

Gransee Eine Reihe von Großprojekten wird die Granseer Entscheidungsträger in diesem Jahr weiter beschäftigen. Die Linie der Stadtpolitik sieht er durch die Kommunalwahl im vergangenen Jahr insgesamt bestätigt. In Sachen des geplanten Umbaus des Bahnhofsgebäudes zu einem Jugendclub versichert das ehrenamtliche Stadtoberhaupt, dass Sicherheitsbedenken ernstgenommen werden.

Herr Gruschinske, im Frühsommer konstituierte sich die neue Stadtverordnetenversammlung mit einigen personellen Veränderungen im Vergleich zur vergangenen Wahlperiode. Wie würden Sie den Start beurteilen?

Mario Gruschinske: Ich empfand den Start in die neue Legislatur als sehr konstruktiv und angenehm. Insgesamt wurden die politischen Kräfteverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung durch die Wählerinnen und Wähler bestätigt, was man als Ausdruck der Anerkennung für die geleistete Arbeit der letzten Jahre deuten kann.

Sie selbst wurden als Bürgermeister im Amt bestätigt. War es da für Sie in diesem Zusammenhang anders, quasi weniger aufregend, jetzt wo Sie Abläufe und Arbeitsweise von Stadtpolitik und Amtsverwaltung kennen?

Kein bisschen. Es war bis zum letzten Augenblick spannend und aufregend. Ich selbst habe mich sehr über das eindeutige Wahlergebnis gefreut, habe aber damit gerechnet, dass es zu einer Stichwahl kommen wird. Schließlich gab es drei Kandidaten mit sehr unterschiedlichen Profilen. Die in den vergangenen Jahren gewonnene vertiefte Kenntnis von politischen und Verwaltungsabläufen ist natürlich für die zweite Legislatur eine optimale Arbeitsvoraussetzung.

Was ist aus Ihrer Sicht 2019 in der Entwicklung von Gransee und den Ortsteilen hervorzuheben?

Alle Projekte und Investitionen des vergangenen Jahres waren für unsere Stadt und ihre Dörfer wichtig und richtig – unabhängig vom dahinter stehenden Finanzvolumen. Insbesondere denke ich an den Beginn der Arbeiten im Zentrum zur Vorbereitung des Baus unseres neuen Gesundheitszentrums, das die medizinische Versorgung und deren Zugänglichkeit – vor allem für ältere Menschen – spürbar verbessern wird. Mit ebenso viel Freude blicke ich auf die Investitionen in unseren Dörfern – die neue Straße nach und in Wendefeld mit nun attraktiverem Ortseingang und ein neuer Spielplatz fürs Dorf sowie der Spatenstich für das Gemeindezentrum in Seilershof. Das zeigt einmal mehr, dass die Solidarität zwischen Stadt und Dörfern sehr gut funktioniert.

Und die Baustellen, die noch bleiben?

Die nächsten Jahre werden nicht langweilig. Es gibt noch einiges zu tun: Aus- und Umbau des Klosterflügels und der alten Schule zu einem Bildungs- und Kulturzentrum, der Umbau des Bahnhofs zu einem modernen Jugendfreizeitzentrum, Belebung des neu geschaffenen Gewerbegebiets, die Neugestaltung des Granseer Friedhofs mit neuer Trauerhalle, ein Gemeindezentrum für Buberow und so weiter. Schritt für Schritt setzen wir den Prozess der Steigerung der Attraktivität unserer Stadt und ihrer Dörfern fort – mit nachhaltigen Investitionen.

Die Standortwahl für den Jugendclub rief seinerzeit einige Skeptiker auf den Plan. Im Herbst wurden nun für den Umbau des Bahnhofsgebäudes von den Architekten konkrete Ideen vorgestellt – eine gute Argumentationshilfe für das Projekt?

Ich glaube nicht, dass wir neue Argumentationshilfen benötigen. Es sprach von Anfang an vieles dafür, das Bahnhofsgebäude, welches auch einen historischen und alltagskulturellen Wert für die Stadt Gransee hat, nachhaltig und möglichst auslastend und öffentlich sinnvoll zu nutzen. Das Gebäude ist für die Nutzung als Jugendfreizeitzentrum sehr gut geeignet. Die Sicherheitsbedenken einiger Bürgerinnen und Bürger werden von Beginn an ernstgenommen und in der Umsetzung des Projektes beachtet. Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch künftig die Jugendarbeit in einer sicheren Atmosphäre stattfinden wird. Die Abschirmung des Gebäudes und der Außenanlage vor dem Bahnverkehr ist dabei sehr wichtig.

Während beispielsweise für den Bau des Gesundheitszentrums auch schon deutlich sichtbar die Vorbereitungen getroffen wurden, blieb es in Sachen des geplanten Klosterumbaus eher ruhig. So tagte der entsprechende Ausschuss, dem Sie vorsitzen, 2019 nicht. Wann können die Granseer damit rechnen, dass die Details des Projektes weiter öffentlich vertieft werden?

Sobald der Um- und Neubau der Kita "Zwergenland" abgeschlossen ist, werden wir uns wieder verstärkt und intensiv dem Umbau der alten Schule und des Klosterflügels widmen. Derzeit ist wichtig, dass die Kinder der Kita "Zwergenland" eine tolle Zeit in der Übergangskita am Klosterplatz haben. Selbstverständlich werden die künftigen Ausschusssitzungen wieder öffentlich sein und Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, den Fortschritt des Projektes mitzuverfolgen.

Im Wahlkampf sprachen Sie und auch nahezu alle anderen Kandidaten, egal ob für das Bürgermeisteramt oder die Stadtverordnetenversammlung von der Würdigung und Stärkung des Ehrenamtes. Können Sie ein konkretes Beispiel nennen? Wo gibt es Potenziale?

Konkret geht es mir vor allem um die ehrenamtliche Arbeit in den vielen Vereinen in unserer Stadt und den Dörfern. Dort wird fantastische Arbeit geleistet, die das öffentliche Leben vor Ort ungemein bereichert. Die Stärkung dieses alles andere als selbstverständlichen Engagements geschieht durch Wort und Tat: Lob und Anerkennung für die Arbeit muss regelmäßig deutlich zum Ausdruck gebracht werden und genauso wichtig ist eine finanzielle und logistische Unterstützung für unsere Vereine. Beides funktioniert in Gransee schon länger sehr gut. Luft nach oben gibt es sicherlich immer bei den Finanzen. Hier haben wir gemeinsam mit allen Stadtverordneten Verbesserungen erreichen können und wir werden auch weitere Möglichkeiten ausloten – aber immer mit gesundem Augenmaß.

Haben Sie sich für 2020 persönlich etwas vorgenommen?

Die vergangenen beiden Jahre waren für meine Familie und mich sehr intensiv. Ich werde mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und dabei vielleicht auch einfach mal nichts tun.