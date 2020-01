Marco Winkler

Linum/Kremmen (MOZ) Als die Nachricht Eva Witzgall erreichte, war sie erst einmal perplex. "Eine ganze Region verschläft die Zeichen der Zeit", sagt sie. Eva Witzgall ist Mitglied der Projektinitiative "Radweg Kremmen-Linum". In dieser Woche wurde bekannt, dass es der Radweg an der L 16 zwischen Linum und Flatow zwar auf die Bedarfsliste des Landes für den Neubau von Außerortsradwegen geschafft hat. Aber er ist in der Kategorie "weiterer Bedarf" gelandet. Was das bedeutet, bringt Birgit Schuster auf Nachfrage unserer Zeitung auf den Punkt: "Die Planung und Umsetzung von Maßnahmen des weiteren Bedarfs ist nach 2030 vorgesehen", sagt die Pressesprecherin des Infrastrukturministeriums.

Erst in ihrer Dezembersitzung stimmten Kremmens Stadtverordnete dafür, dass die Verwaltung beim Land Druck ausübt. Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) geht davon aus, dass das Land mit seiner aktuellen Entscheidung nicht auf die Forderung aus Kremmen reagiert hat. "Beides lief wohl unabhängig voneinander", sagt er. Die Stadt forciere zwar den Anschluss. "Aber wir sollten auch die innerörtlichen Verbindungen nicht vergessen." Noch stehe allerdings die Antwort des Landes auf Kremmens Forderung aus. "Wir müssen abwarten und die Entscheidung akzeptieren." Selbst könne Kremmen so einen Radweg nicht stemmen. Dafür sei der Bedarf auch nicht groß genug, so Busse. "Wir haben wichtigere Pflichtaufgaben als Kommune."

Eva Witzgall dürften diese Worte nicht freuen. Mehr als 3 800 Unterschriften konnte die Initiative bisher sammeln. "Alle aus der Region", wie sie betont. "Wir sollten die Entscheidung des Landes hinterfragen." Noch habe sie die Nachrichten nicht mit ihrer Initiative besprechen können. "Bis Ende Januar machen wir uns Gedanken. Wir wollen nicht mit Wut im Bauch reagieren. Auf die zwei Wochen kommt es nun auch nicht mehr an." Klar sei aber: "Wir geben uns mit dieser Entscheidung nicht zufrieden, bleiben dran und engagieren uns weiter. Wir müssen sehen, ob es nicht noch Stellschrauben gibt, auf die wir einwirken können."

Unterstützung bekommt die Initiative unter anderem von Thomas von Gizycki von der Fraktion Grüne/Piraten im Kreistag. Die Grünen hatten im vorigen Jahr eine Kostenschätzung für das Projekt beauftragt. Demnach würde der Bau etwa 4,6 Millionen Euro kosten. "Eine durchaus machbare Größenordnung", so von Gizycki.

Eva Witzgall ist nicht unrealistisch. "Natürlich kann man über die Dringlichkeit des Radweges reden." Aber erst vor zwei Wochen sei es zu einem Unfall zwischen Linum und Hakenberg gekommen. Eine Autofahrerin (32) hatte gegen 12.30 Uhr einen Radfahrer (58) angefahren. "Muss es erst Tote geben, bevor reagiert wird?", so Eva Witzgall, nun doch mit etwas Wut im Bauch. Sie ist sich sicher: Der Radverkehr werde in den kommenden Jahren zunehmen, da der Öko-Tourismus wachse. "Die Leute fahren weniger ins Ausland, sie kommen ins Inland." Entdecken das Land, die Natur, die Entschleunigung – und viele schlechte beziehungsweise nicht vorhandene Radwege.