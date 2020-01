Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Im vorigen Jahr sicherte sich Schauspieler und Regisseur Til Schweiger die Rechte an der Verfilmung des am Rande Oranienburgs spielenden Romans "Kurt" von Sarah Kuttner. Am Mittwoch veröffentlichte die Autorin auf Twitter, Instagram und Facebook einen Post, der das Vorankommen des Projekts beschreibt.

Sie präsentierte das Foto eines Papierblattes, auf dem steht: "Kurt von Vanessa Walder und Til Schweiger – Nach dem gleichnamigen Roman von Sarah Kuttner". Die Autorin kommentierte euphorisch: "fächelt sich aufgeregt Luft zu und verdrückt beim Lesen eventuell 2 bis 12 Tränen".

Aus dem Management von Til Schweiger war am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung nicht zu erfahren, ob geplant ist, in Oranienburg zu drehen, "da die Vorbereitungen gerade erst beginnen". Drehbuchautorin Vanessa Walder sagte auf Nachfrage, soweit seien die Pläne momentan noch nicht. "Hier sitzen alle noch am Drehbuch", schreibt sie.

Im angenehm lakonisch erzählten Roman "Kurt", den Kuttner auch in Oranienburg vorstellte, geht es um eine junge Familie, die mit dem Tod eines Kindes konfrontiert wird.