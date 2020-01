Sandra Euent

Elstal (BRAWO) Auf dem kürzlichen Neujahrsempfang der Europa-Union Havelland betonte ihr Kreisvorsitzender Hans-Peter Pohl (CDU), dass Deutschland und insbesondere Brandenburg und das Havelland der Europäischen Union "unendlich viel zu verdanken haben. Das verpflichtet auch, alles für dieses historisch einzigartige Friedens- und Erfolgsprojekt zu tun." Es verbinde wirtschaftliche Integration und Wohlstand mit Freiheit, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. Über 100 Gäste waren der Einladung der überparteilichen Europa-Union gefolgt, die ihren Neujahrsempfang in Karls Erlebnisdorf feierte.

Die Europa-Union Havelland will in diesem Jahr die begonnene Zusammenarbeit mit den Schulen fortsetzen "und im Havelland einen brandenburgischen Beitrag zur Pflege guter Beziehungen zu Polen leisten." Sie will das Gespräch und den Austausch mit polnischen Partnern suchen, Partnerschaften auf kommunaler Ebene aufgreifen, vertiefen helfen und neue initiieren. "Wir freuen uns, dass wir unsere Mitgliederzahl mit dieser Veranstaltung von 67 auf 71 erhöhen konnten. Das macht Mut für unsere Ziele in 2020," unterstrich Hans-Peter Pohl.

Als Festredner des Neujahrsempfang betonte Brandenburgs Europa-Staatssekretär Jobst-Hinrich Ubbelode: "Die Europäische Union ist für Brandenburg kein Risiko, sondern immer wieder die Chance und der Rahmen, in einem friedlichen Europa, grenzüberschreitend mit den Nachbarn zusammen zu kommen." Mit Blick auf die von der neuen Regierungskoalition vereinbarten Ziele sagte er auch in seiner Funktion als Beauftragter für die brandenburgisch-polnischen Beziehungen: "Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen werden wir in diesem Jahr eine Strategie für die weiterführende Zusammenarbeit mit unseren polnischen Nachbarn erarbeiten. Ein wichtiges Ziel dieser Strategie wird es sein, aus dem funktional eng verflochtenen Grenzraum eine lebendige deutsch-polnischen Nachbarschaft zu entwickeln und die Potenziale der Grenzregion zum Wohle der Menschen weiter zu erschließen."

Der Generalsekretär der Europa-Union Deutschland Christian Moos, der 2015 die Gründung des Kreisverbandes Havelland initiiert hatte und heute deren Beiratsvorsitzender ist, dankte in seinem Grußwort dem Kreisverband für dessen "großartiges Engagement". Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der EU betonte er: "Dieses Jahr muss die Trendwende für Europa bringen. Die Konferenz zur Zukunft Europas geht am 9. Mai an den Start, und zum Jahresende müssen die Verhandlungen über die künftigen Finanzen der EU erfolgreich abgeschlossen werden. Die Aufgaben sind groß. Besonders die deutsche Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr hat enorm große Verantwortung. Wir, der Bundesverband, werden im Frühjahr eine Kampagne starten, die unter der Überschrift "Besser zusammen" steht. Denn darauf kommt es jetzt in Europa mehr an denn je. Und in der überparteilichen Europa-Union kann man auch hier im Havelland viel zusammen machen, damit das Projekt Europa lebt."