Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Vor dem Frankfurter Landgericht wird demnächst eine Unterlassungsklage des Stadtverordneten Ingomar Friebel (SPD) gegen den Stadtverordneten Steffen Schneider (PWM) nach einem verbalen Schlagabtausch im Anzeigenblatt "Schlaubetal-Kurier" verhandelt (wir berichteten). Zuvor hatte Friebel sogar versucht, unter anderem aufgrund dieses Schlagabtauschs die Kommunalwahl für ungültig erklären zu lassen. Er hatte Einspruch eingelegt gegen die Wahl der Stadtverordnetenversammlung (SVV) und die Wahl des Bürgermeisters – mit der abschließenden Forderung: Die Kommunalwahlen seien wegen unzulässiger Wahlbeeinflussung zu wiederholen.

Begründet hatte Ingomar Friebel, dessen Partei bei den Kommunalwahlen erhebliche Stimmenverluste erlitten hatte, seinen Einspruch mit angeblicher unzulässiger Einflussnahme auf die Wähler durch das Amt Schlaubetal. Das Amt lässt seit Jahren das Amtsblatt bei der Schlaubetaldruck Kühl OHG in Müllrose drucken. Das Amtsblatt wird dann zusammen mit dem privaten Anzeigenblatt "Schlaubetal-Kurier", welches von der Schlaubetal-Verlag-Kühl OHG herausgegeben wird und völlig unabhängig vom Amtsblatt erscheint, ausgeliefert. Geschäftsführer beider OHG ist Thomas Kühl, 2019 zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt.

Ingomar Friebel behauptete in seinem Einspruch, im "Schlaubetal-Kurier" seien im Wahlkampf gezielt unsachliche und irreführende Aussagen gegen Kandidaten und Wählergruppierungen veröffentlicht, die PWM aber grundsätzlich positiv dargestellt worden. Speziell seien ihm persönlich durch Steffen Schneider "Gedächtnislücken angedichtet" worden, um seinem Ansehen zu schaden (auf diesen Beitrag bezieht sich auch die eingangs erwähnte Klage). Da das Amt Schlaubetal die Auslieferung des Amtsblattes zusammen mit dem "Schlaubetal-Kurier" finanziere, habe es unzulässig Einfluss genommen auf die Wähler.

Die SVV hatte den Einspruch im Herbst als nicht begründet zurückgewiesen und festgestellt: Eine politische Einflussnahme des Amtes Schlaubetal auf Veröffentlichungen im "Schlaubetal-Kurier" "erfolgt in keiner Weise". Denn für die redaktionellen Inhalte des Anzeigenblattes ist allein der private Herausgeber verantwortlich, das Amt habe auf die Inhalte keinen Einfluss. Die Kommunalwahl sei in ihrem Ergebnis nicht in unzulässiger Weise beeinflusst worden, der Wahleinspruch sei damit unbegründet.