Doris Steinkraus

Marxdorf (MOZ) Begonnen hat alles mit dem Reiten. Seit Maria Mähler acht Jahre alt war, gehörte ihre besondere Liebe den Pferden. "Schon damals habe ich dann auch welche gezeichnet", erzählt die Marxdorferin.

Dabei habe sie gute Lehrer gehabt. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater waren Maler, sahen nur zu gern, wie sich auch ihre Tochter in das Metier vertiefte. "Für mich war als Jugendliche klar, dass ich Malerin und Grafikerin werden wollte", blickt die heute 51-Jährige zurück. Sie bekam einen der begehrten Studienplätze an der Kunsthochschule Weißensee.

Da hatte sie die Hobbymalerei schon längst ausgedehnt, malte Landschaften, Menschen- und Tierporträts. Im Studium habe sie viele Techniken intensiv erlernt und sie danach weiter verfeinert. So findet man in dem großen Atelier im Dachgeschoss ihres Wohnhauses denn auch Arbeiten unterschiedlichster Art – filigrane Tier- und Pflanzenzeichnungen ebenso wie Grafiken, großformatige Tierbilder, Blätter mit bunten Bauernhofgeschichten für Kinderbücher, Vorlagen für Tieratlanten mit Hunderten unterschiedlicher Tiere und vieles mehr.

Manchmal mogelt sie ihre Wahlheimat mit in die Arbeiten, darunter beim Buch über Storch Anton. Auf vielen Bildern ist der Marxdorfer Kirchturm zu finden. Maria Mähler arbeitet vor allem für Verlage und Zeitschriften, entwirft zudem Logos für Tierärzte und Pferdebetriebe.

Eine wichtige Säule sei für sie die Porträtmalerei, sagt sie. Die Aufträge kommen vor allem über das Internet. Auf dem Logo einer deutschlandweit bekannten Hundefuttermarke prangt ein Vierbeiner, den sie für die Firma entworfen hat. Oft lassen Privatleute ihre Tiere verewigen. Dabei gehe es nicht darum, Fotos nachzumalen, betont sie. Bei jedem Auftrag spricht sie mit dem Halter über die Besonderheiten des jeweiligen Tieres. Der Betreffende soll seinen Liebling auch wiedererkennen.

Im Atelier fällt sofort das große Porträt einer stattlichen Kuh ins Auge. "Das war ein ganz privates Vorhaben, das ich im vergangenen Jahr begonnen habe", berichtet die Künstlerin. Bei einer Bekannten in Görlsdorf gefielen ihr die stattlichen Tiere auf der Weide und so verewigte sie die erste Kuh. Inzwischen sind weitere Wiederkäuer dazugekommen, auch aus Marxdorf und bald werden Tiere des Biohofs Templin in Libbenichen Modell stehen. Im Mai ist eine Ausstellung nur mit Kühen im Ökospeicher Wulkow geplant. Seit sie sich mit den großen Tiere beschäftigt, wächst ihre Bewunderung für sie. "Jede Kuh hat ihre besonderen Merkmale und Ausdrucksweisen. Die Tiere sind genauso faszinierend wie Pferde", sagt sie lachend.

Riesig gefreut hat sie sich über einen regionalen Auftrag – ein Kinderbruch über Seelow, initiiert durch die Stadt. Maria Mähler hat ein kleines Zicken-Böcklein an verschiedenen Orten in Seelow platziert – im Kirchviertel, am Schweizerhaus, an der Schule, auf dem Krugberg. Der kleine Kerl springt fröhlich durch die Gegend, macht mit markanten Plätzen in Seelow vertraut. Dazu gibt es kleine Geschichten. Maria Mähler fühlt sich in ihrer neuen Wahl-Heimat pudelwohl. In Berlin geboren und aufgewachsen, zog es sie einige Jahre in den Barnim, dann kam sie nach Görlsdorf und lebt nun seit drei Jahren in Marxdorf. "Ich bin hier überall mit offenen Armen empfangen worden, bin sozial integriert, möchte nie mehr weg", sagt sie bestimmt.

Im vergangenen Jahr zeigte sie schon einmal eine Auswahl ihrer Werke in der Alten Dampfbäckerei. Sie wirkt mit im Verein Altes Pfarrhaus Seelow, bietet darüber in ihrem Atelier jeden Mittwochabend einen Zeichenkurs an. Neueinsteiger sind immer willkommen.

Infos und Kontakt über das Internet: www.maria-maehler.de