Klaus Kleinmann

Wandlitz Die Herausforderungen des Klimawandels sind immens. Das zeigt der Film "Lüdersdorf darf nicht sterben", der am Donnerstagabend im Barim Panorama zu sehen war. Der Schöpfer, der Lüdersdorfer Michael Succow, Preisträger des "Alternativen Nobelpreises", will mit dem Film aufrütteln. Und das tat er. Fast mit angehaltenem Atem sah das zahlreich erschienene Publikum zu. Und die Bilder des Films blieben hängen.

Maisfelder bis zum Horizont. Humus dagegen: Fehlanzeige. Stattdessen Kunstdünger, Glyphosat und andere Agrochemie, die die Mikro-Organismen im Boden töten, wenn riesige Landmaschinen sie nicht schon vorher durch Bodenverdichtung dezimiert haben.

Millionensummen für Bio-Sprit

Weil sich in der Krume kaum noch etwas regt, wird es auch oben drüber still: Insekten, Amphibien und Vögel – eine Seltenheit. Viele Sölle und Teiche sind durch erodiertes Erdreich verschlammt oder durch Überdüngung biologisch verödet.

Frühere Maßnahmen der Trockenlegung und geringere Niederschläge haben das Grundwasserreservoir ganz erheblich schrumpfen lassen. Den verbleibenden Rest belasten Nitrat und andere Rückstände. Aus den Dörfern sind die Menschen weggezogen, weil sich kleinteiliger Anbau nicht mehr rentiert. Bedeutende Mengen an Mais, Weizen, Raps und Gerste, die mit Agrarsubventionen angebaut werden, verschwinden in Biogas-Anlagen zur Erzeugung von Ökostrom, der ebenfalls mit Steuergeldern unterstützt wird. So entsteht auch Bio-Sprit. Die Öffentlichkeit bezahlt Millionensummen dafür, wobei die Folgekosten durch unfruchtbare Landschaften noch gar nicht eingerechnet sind. Der Profit jedoch landet in privaten Taschen.

Michael Succow, Bauernsohn, Bodenkundler und Professor, ist ein ruhiger und besonnener Mann. Natürlich weiß er, dass es nicht überall so schlimm zugeht, aber die ernste Sorge um den Erhalt des Bodens und der Lebensvielfalt treibt ihn dennoch um. In Lüdersdorf nahe Wriezen, wo er geboren ist, gibt es das bunte Landleben seiner Jugend nicht mehr. Die Monotonie des "Agro-Business" steht im Begriff, es zu bedrängen, die industriemäßige Billigproduktion setzt die Landwirte deutschlandweit unter Konkurrenzdruck.

Nach dem Film folgte eine ausführliche Debatte. Es wurde klar, dass es so nicht weitergehen kann. Der Börnicker Landwirt Ludwig Seeger führte aus, dass eine gesunde Landwirtschaft nur funktionieren kann, wenn der Mensch mit der Natur, dem Boden und den Tieren in direkter, persönlicher Beziehung steht, anstatt seine Entscheidungen in fernen Büroetagen am Computer zu treffen. Er muss dem Leben dienen wollen, nicht nur dem Profit. Flächendeckend wäre das aber schwer umsetzbar, weil hierzulande nur fünf Konzerne den Absatz der Lebensmittel beherrschen und die Preise diktieren – und weil viele Kunden alles immer billiger wollen. Daher stehen die Landwirte unter enormem Kostendruck. Inzwischen haben Kommunen und Kirchen bereits Flächen gestellt.